– Tilskuddene vi gir skal ikke brukes på dyre designmøbler og reklame til håndballag, sier divisjonsdirektør Sissel Husøy i Helsedirektoratet.

NRK avslørte lørdag at Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har kjøpt designmøbler til deres egne private leilighet for nærmere én million kroner.

De har også brukt mer enn 14 millioner kroner på reklame, PR-konsulenter, markedsføring og informasjonsarbeid. Dette er for en periode på to år.

Blant annet har foreningen sponset håndballaget Vipers med minst 340.000 kroner. Dette med penger som de har fått til Andreas Hus, et senter for alvorlig syke og døende barn.

– Det er veldig uheldig. Vi har selv reagert på pengebruken i Andreas hus og det har vi varslet til dem, også muntlig, sier Husøy.

Grunnlegger Natasha Pedersen reagerer på NRKs fremstilling av pengebruken, og understreker at de aller største kostnadene til foreningen har vært knyttet til byggeprosjektet, rekruttering, utdanning, forskning og aktiviteter for ansatte og pårørende.

Skal granske pengebruken

Foreningen har de siste tre årene mottatt mer enn 90 millioner kroner fra Helsedirektoratet.

De har sendt inn årsregnskap til kontroll, og fått disse godkjent.

– Ordningen er i stor grad tillitsbasert, sier Husøy, som samtidig legger til at direktoratet har økt kontrollen de siste årene.

NRK har i flere måneder undersøkt hvordan foreningen har brukt pengene de har fått, og vært i kontakt med Helsedirektoratet en rekke ganger.

I slutten av september sendte direktoratet et brev der de varslet foreningen om at de vil utføre det som kalles et stedlig tilsyn.

Det betyr blant annet at regnskapsbilag vil bli gjennomgått. Tilsynet skal utføres i midten av november.

NRK har tidligere bedt om innsyn i slike bilag, men fått avslag.

NRKs forsøk på å få innsyn i regnskapsbilag Ekspandér faktaboks NRK har bedt Helsedirektoratet om innsyn i konkrete bilag fra Foreningen for barnepalliasjon, men fått avslag. Det begrunnes med at direktoratet ikke har hatt behov for å innhente disse fra foreningen, og at de da heller ikke er offentlige.

Vi har også bedt foreningen om innsyn i regnskapsbilag. De har ikke ønsket å gi ut disse, og er heller ikke underlagt offentlighetsloven.

Beløpene som presenteres i denne saken er derfor et minimum. NRK har ikke full oversikt over alt foreningen har brukt penger på.

Pedersen sier at å skulle gi ut bilagene krever en svært stor jobb, midt i åpningen av Andreas Hus. Hun legger til at foreningen ikke prioriterer dette arbeidet fordi hun opplever NRKs artikkel som en «svertesak».

Pedersen sier at Helsedirektoratet tidligere har hatt spørsmål om enkelte poster i regnskapene.

– Blant annet om opplysning og informasjon, reklame, husleie og rekruttering. Vi ser frem til å gå gjennom totalen og hva pengene faktisk har gått til, sier Pedersen.

Andreas Hus i Kristiansand skal etter planen åpne dørene i januar neste år for alvorlig syke og døende barn og familiene deres. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

PR-konsulenter og reklame

Hvert år har foreningen mottatt rundt 30 millioner kroner.

NRKs avsløring viser at en stor andel av disse har gått til reklame, PR-konsulenter, markedsføring og informasjonsarbeid.

Til sammen 14 millioner over to år. Tallet er basert på årsregnskapene som de har levert til Helsedirektoratet.

På NRK Debatten tidligere denne uken uttalte Natasha Pedersen at de var helt avhengig av at staten fortsetter å gi dem 30 millioner kroner årlig for at de skal kunne drive senteret.

Uttalelsen kom i forbindelse med det foreslåtte statsbudsjettet, der Pedersen og foreningen mister de øremerkede midlene til Andreas Hus.

Tirsdag kom Pedersen med kritikk mot regjeringen, som nå har foreslått å fjerne de øremerkede midlene til Andreas Hus.

Pedersen sier til NRK at pengebruken blir fremstilt på en feil måte.

– Vi bruker hver eneste krone for at det skal gjøre litt bedre og enklere for familier og pårørende i en ufattelig situasjon.

Andreas Hus skal etter planen åpne dørene i januar. På senteret er det plass til fire barn, og totalt 24 gjester.

– Det er ingen egen vinning i det vi gjør, det handler om å forsøke å forbedre systemet jeg møtte da min egen datter døde, sier Pedersen.