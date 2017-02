– Vitne til at innsatt ble knivstukket i ansiktet

– Hun forteller at en gjeng i fengselet raner medinnsatte for eiendeler og mat. Det har vært flere brutale episoder de siste ukene, sier Endre Ulstrup til NRK.

Sønnen Endre Ulstrup er bekymret for morens sikkerhet. Foto: Lars Eie / NRK

Nå håper familien på fortgang i soningsoverføringen til Norge. I januar ble det klart at 53-åringen får sone resten av straffen i hjemlandet.

Rita Grimestad fra Marnardal i Vest-Agder ble i september 2014 dømt til ti års fengsel for forsøk på smuling av 2,9 kilo kokain. (Se faktaboks).

Knivstukket i ansiktet

53-åringen sitter fengslet i et kvinnefengsel sør i Ecuador. Sønnen snakket med sin mor for én uke siden som er svært bekymret.

– Nylig var hun øyenvitne til at en medinnsatt ble overfalt og knivstukket i ansiktet. Det gjør dypt inntrykk på henne, sier Ulstrup.

I dette fengselet soner Rita Grimestad nå i Ecuador Foto: Endre Ulstrup / Privat

Moren fortalte også at en kvinnelig innsatt ble knivstukket i magen av en fryktet gjeng. Fangene handler i en kiosk i fengselet. Varene er ettertraktet og ender ofte som ransutbytte

Søsteren til Rita Grimestad har tidligere fortalt NRK at 53-åringen har blitt frastjålet medisiner.

– Det er skremmende og fører til bekymring for egen sikkerhet. Endre Ulstrup

Ifølge sønnen er morens helse svært varierende. Da det ble klart at Grimestad får sone resten av straffen i Norge, skal hun ha mistet tilgang på medisiner. Årsaken skal ha vært at ecuadorianske fengselsmyndigheten mente de ikke lenger hadde ansvar for den norske kvinnen.

Dette skal nå være ordnet opp i og 53-åringen får jevnlig besøk av norske misjonærer i området.

– Disse menneskene gjør en fantastisk innsats.

Norske myndigheter orientert

Grimestads norske advokat, Nils Grønås, opplyser at det har vært 3-4 alvorlige episoder i fengslet bare den siste måneden.

Advokat Nils Grønås har jevnlig kontakt med norske myndigheter om saken. Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

– To knivepisoder samt dødsfall i fengselet går hardt inn på min klient. Et par av hennes romvenninner er rammet, og hun frykter å bli involvert, sier Grønås.

Knivepisodene er innrapportert til norske myndigheter ved ambassaden i Colombia og videreformidlet til konsultatet i Quito.

– De er kjent med episodene, og har selv rapportert om alvorlige episoder. Det tas på alvor.

Grønås argumenterte i første rekke med Grimstads helsetilstand da han søkte om soningsoverføring. Nå mener han trusselsituasjonen bør føre til fortgang.

– Når min klient får så alvorlige episoder tett på kroppen, er det av stor interesse å få henne hjem så fort som mulig. Advokat Nils A. Grønås

Tidkrevende

Ifølge Grønås har politiets utlendingsmyndighet fått oppgaven med å hente Grimstad hjem til Norge.

Rita Grimstad har sittet i tre ulike fengslet i Ecuador. Foto: privat

– Men slike prosesser er tidkrevende med mye papirarbeid. Men jeg ble senest i forrige uke forsikret om at det jobbes intenst med saken.

Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Guri Solberg, sier utenrikstjenesten ikke kommenterer enkeltdetaljer i oppfølging av en pågående konsulærsak, men yter bistand i henhold til gjeldende rammer og retningslinjer.

– Dette innebærer blant annet å påpeke vertslandets ansvar for soningsforhold og den fengsledes sikkerhet og helse, sier Solberg.