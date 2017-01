– Vedtaket er så ferskt at jeg ennå ikke har rukket å varsle min klient, forteller advokat Nils Grønås til NRK.

Det var på fredag at Kriminalomsorgsdirektoratet sendte advokaten brev om at Rita Grimestad fra Marnardal kan sone resten av straffen i Norge.

Tatt med tre kilo kokain

Grimestad ble i 2015 dømt til 10 års fengsel for forsøk på smugling av tre kilo kokain i Ecuador. Kvinne ble tatt med stoffet i en koffert på flyplassen i Quito. Hun var da på vei til Madrid.

Advokat Nils Anders Grønås. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Grimestad har tidligere fortalt at hun ble lurt av en internett-kjæreste. Hun nektet straffskyld under rettssaken og hevdet hun trodde mappen inneholdt viktige dokumenter som skulle leveres i London.

Må godta norske soningsregler

Vedtaket fra Kriminalomsorgsdirektoratet innebærer at norske myndigheter aksepterer at soning kan skje i Norge.

Ifølge Grønås gjenstår det også at Ecuador aksepterer norske soningsregler. Norske myndigheter har satt som et krav at Grimestad skal sone utelukkende etter norske regler.

Prøveløslatelse

Det innebærer blant annet muligheten for prøveløslatelse når det gjenstår én tredel av den totale soningstiden.

– Prøveløslatelse er en av ordningene som er ulik fra fengselssystemet i Ecuador. Men jeg tror ikke det blir noen utfordring, sier Grønås.

Advokaten sier man allerede har startet planleggingen av soningsoverføringen til Norge.

– Hvor lang tid det vil gå før hun kan overføres er vanskelig å si, sier Grønås.