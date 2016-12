– Jeg er veldig glad og lettet, samtidig så føler jeg at det gjenstår ennå litt arbeid før jubelen kan slippes løs, sier sønnen Endre Ulstrup til NRK.

Rita Grimestad ble fengslet i 28. februar 2014 etter å ha blitt pågrepet på flyplassen i Quito i Ecuador. I en koffert ble det funnet nærmere tre kilo kokain skjult i trekket. Siden har hun blitt dømt til fengsel av tre domstoler i landet.

Myndigheten i Ecuador har gått med på å overføre den over femti år gamle kvinnen til Norge.

SE: Kommer hjem fra soning i Ecuador

Kommer hjem fra soning i Ecuador Du trenger javascript for å se video.

– Beste julegaven vi kunne fått

Ritas søster, Berit Grimestad, snakket med søsteren for to dager siden.

– Hun er veldig glad. Det er dette vi har jobbet for hele tiden, og den beste julegaven vi kunne fått. Men jeg har bedt henne ta en dag om gangen.

Endre Ulstrup tør ikke helt slippe jubelen løs. Men han er optimistisk og venter på hva norske myndigheter nå gjør i saken. Foto: Lars Eie / NRK

Både Grimestad og Ulstrup er spent på når og hvordan norske myndigheter vil håndtere saken.

– Vi vet at hun kommer hjem, men jeg håper det ikke drar ut i tid, sier Grimestad.

Ifølge familiens norske advokat, Nils Anders Grønås, gjenstår oversetting av dokumenter før Kriminalomsorgsdirektoratet kan fatte et vedtak i saken.

– Jeg tenker på hvordan vi skal få henne hjem. Det er mange ukjente faktorer for min egen del, så jeg er spent på prosessen videre, sier Ulstrup.

Han tror at kanskje det største hinderet er overvunnet, nemlig at Ecuador sa ja til overføring. For Norge har ingen utleveringsavtale med landet.

Snakket med mamma: – Hun er lettet

Det er en uke siden Endre snakket med mammaen sin. Det skjedde forrige mandag.

– Vi snakket litt om jul og familien og hva vi skal spise og hva hun var lovet å spise i fengslet på julaften. Hun har en trøblete hverdag med mye press fra de andre i fengslet, forteller Ulstrup.

Han merker at hun begynner å bli sliten etter nesten tre år i fengsel.

Rita Grimestad kan være tilbake i Norge i løpet av en måned eller to. Foto: Maren Kateraas

– Mamma er veldig lettet og glad over beskjeden om at Ecuador går med på overføring. Hun håper at det blir fortgang i saken og ikke at vi må vente i flere år før hun kan komme hjem. Hun er optimistisk, sier sønnen.

– Hun skal få en stor klem

Familiens advokat Nils Anders Grønås tror Rita Grimestad kan tidligst komme hjem om én måned. Men helsen til Grimestad er dårlig.

– Det har vært noen norske misjonærer som har besøkt mamma i fengslet og meldingene om hennes helse er bekymringsfulle, sier Ulstrup til NRK.

Og han vet hva han skal gjøre når hun lander på norsk jord.

– Hun skal få en stor klem, forteller Ulstrup.