– Vil gå kledd i svart så lenge det er urettferdighet i verden

Mandag ble den ortodokse presten Christoforos Schuff avsatt som prest.

– Erkebiskopen i Paris spurte meg om jeg ikke bare kunne ta av meg prestekjole og kors når jeg kommer med støtteerklæringer til homofile, sier Schuff.

Under møtet med biskopen i Den ortodokse kirke, skal Schuff ha fått en siste sjanse til å fortsette sitt virke som prest. Betingelsen var at han umiddelbart skulle slutte å snakke positivt om homofiles rett til seksualitet og ekteskap ikledd prestekjole.

Schuff sier at han har vært forberedt på at han kom til å miste jobben. Da han i 2015 dukket opp i pride-paraden i Kristiansand sammen med sin homofile datter, ble hans syn i saken offentlig for første gang.

Christoforos Schuff uten prestekjolen på trappa til erkebiskopen i Paris etter avskjedigelsen. Foto: Emma Sophia Schuff

Må hjelpe mennesker i nød

Schuff som er bosatt på Greipstad i Vest-Agder, har satt spor etter seg. Både her hjemme og i andre land, har han fått mye oppmerksomhet for sitt engasjement og sin uredde kamp for svake grupper i samfunnet.

Da debatten om tiggerforbud stormet som verst, var Schuff den som satte seg ned med rumenske tiggere midt i gågata i Kristiansand. I hendene holdt han en plakat med påskriften «Min venn». Da krigen herjet for fullt i Syria og flyktninger i hopetall kom til Europa, troppet Schuff opp foran Stortinget for å vise sin protest mot regjeringens innstramminger i asylpolitikken. Det endte med at han ble satt i arrest.

– Mitt prosjekt er å hjelpe mennesker i nød. Det er en «tvangssykdom» jeg har og slik vil jeg fortsatt virke, sier Schuff.

Planen nå er å leve av å være musiker, skrive bøker og å uttrykke seg gjennom kunst. Selv om den svarte prestekjolen nå må av, har han ikke tenkt å bytte den ut med fargerike klær slik noen av vennene på Facebook foreslår.

– Johnny Cash synger om «Man in Black». Jeg vil gå kledd i svart så lenge det finnes urettferdighet i verden, sier han.

Schuff som også har vært på Lesvos i Hellas i flere lengre perioder for å bidra i hjelpearbeid rettet mot flyktninger, har mottatt flere priser for sitt arbeid for vanskeligstilte grupper i samfunnet.

Fader Christoforus Schuff hjelper flyktninger ved kaia i Skala Sykamineas på Lesvos i januar 2016. Foto: Pavlos Avagianos

– Han er et forbilde

Selv om Schuff ikke lenger har en plass i Den ortodokse kirke, får han fortsatt mye støtte fra andre kristne og fra folk flest. Han er overveldet over hvor mange varme hilsener han har fått i løpet av det siste døgnet.

Internasjonal prest i Domkirken menighet i Kristiansand, Odd Bjarne Ellefsen, har selv vært involvert i arbeid rettet mot flyktninger Kristiansand, og har lagt merke til Schuffs engasjement blant annet i denne saken. Ellefsen er en av mange som har kommentert det som har skjedd på Schuffs Facebook-side.

Internasjonal prest i domkirken menighet i Kristiansand, Odd Bjarne Ellefsen, mener kristne har en del å lære av hvordan Schuff har gjort ord om til handling. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Der takker han Schuff for alt har gjort for flyktninger, romfolk og andre grupper i samfunnet. I hilsenen til Schuff skriver han også at «Du har gjort oss bedre.»

– Hva mener du med «Du har gjort oss bedre»?

– Jeg mener at Schuff har fått oss til å tenke på en annen og mer riktig måte med tanke på hvordan vi skal møte svake grupper i samfunnet. Han er et forbilde når det gjelder å gjøre ord om til handling. På dette området er han et forbilde for meg også. Jeg skulle gjerne klart å være like gjennomført som ham, sier Ellefsen.

At han ikke er alene om å mene dette, blir tydelig når man leser gjennom de nesten hundre kommentarene som til nå har kommet på Facebook:

«Du er et forbilde for meg, med eller uten kjole og kors. Du viser vei for åpenhet og kjærlighet, du står for dine verdier og lytter og vurderer. Hvem kan dømme?»

«You have been a shining example of how Christians should behave towards refugees.»

«Verden trenger flere prester som deg, ikke færre!»

«Du er mye mer enn hvilken som helst kirke!!!»

Schuffs engasjement i tiggerdebatten, var en av begrunnelsene for at han i 2013 ble tildelt Fokusprisen fra Diakonforbundet i Agder. Foto: Øivind Eskedal / NRK

– Ønsker ham i Den norske kirke

Teolog og professor ved Universitetet i Agder, Paul Leer-Salvesen, forstår at Schuffs syn på homofili og ekteskap ble et problem for Den ortodokse kirke.

Ifølge ham er denne kirkens syn på homofili omtrent slik det var i Norge på 50-tallet. Han sier også at kirken har et strengt hierarki, der det er mindre spillerom for hva hver enkelt prest kan si enn det som er tilfelle i Den norske kirke i dag.

Selv har han dypt respekt for Schuff, som han karakteriserer som en spennende tenker og praktiker. Han skulle gjerne sett at Schuff kunne forsette sin prestegjerning.

Teolog og professor ved Universitetet i Agder, Paul Leer-Salvesen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Min drøm er at det er en plass for ham i Den norske kirke, sier Leer-Salvesen.

UiA-professoren tror støtten på sosiale medier har blitt så stor fordi det Christoforos står for, går rett til hjertet på folk.

– Det har berørt folk å se ham side ved side med romfolk og flyktninger.

Menigheten oppløses

Menigheten som Chrisoforos ledet, Hl. Herman av Alaska menighet, hadde inntil nylig ca. 30 medlemmer, derav 13 barn. De har hatt gudstjenester i Bymisjonens bryggekapell i Kristiansand og hjemme på småbruket til familien Schuff i Songdalen i Hl. Herman kapell.

Leif-Aage Tønnessen var inntil nylig styreleder i den ortodokse menigheten. Han har tidligere vært prest i Den norske kirke, men konverterte til den ortodokse kirke. Nå har han meldt seg ut av menigheten av personlige grunner.

– Christoforos Schuffs standpunkt i homofilisaken var problematisk ut fra ortodoks teologi. Det var derfor ikke unaturlig at det gikk som det gikk, sier Tønnessen.

Nå er det Schuffs kone, Hildegunn Marie Tønnesen Schuff, som er styreleder i menigheten. I en sms skriver hun at de har hatt et forberedende møte om situasjonen.

– Nå som avskjeden er et faktum, skal vi møtes igjen og ordne det som trengs. Det som nok vil skje, er at menigheten oppløses. Medlemmene står selvsagt fritt til å melde seg inn andre steder. Fra min side vil jeg gjøre det jeg kan for å ivareta alle med de blandede følelsene dette har skapt, og for at vi skal gå i fred hver til vårt, skriver hun.