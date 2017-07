Ble avsatt som prest for å ha støttet homofile

– Jeg har sett for meg at dette skulle skje. Det var ikke overraskende, sier han til NRK.

Det skjedde da Schuff møtte en biskop i Paris i dag.

Han sier til Fædrelandsvennen, som først omtalte saken, at han mener biskopen ikke hadde noe annet valg enn å avsette ham.

Holdningene hans skal ikke ha vært forenelig med Den ortodokse kirkes syn på ekteskapet.

Den ortodokse kirke har sitt hovedsete i Paris og Schuff ble derfor kalt til Paris for å snakke om saken.

Gikk i pride-parade

Schuff gav fra seg både presteklær og kors der og da.​ Han har fått mye oppmerksomhet for sin omsorg for de svake i samfunnet.

I 2015 dukket han opp i pride-paraden i Kristiansand sammen med sin homofile datter.

– Jeg har hatt synspunktene i mange år, men det var først da det ble offentlig. Jeg angrer ikke i det hele tatt. Det er noe jeg står for også i dag. Det er viktig å støtte opp om alles rettigheter. Jeg tenkte det var viktig som prest, og ikke bare som privatperson, sier han.

Datteren til Schuff er også med til Paris.

– Da biskopen fikk høre det, ville han gjerne se henne. Han omfavnet henne og hadde gode ord å si om både meg og henne. Det ble jeg veldig glad for, sier Schuff til NRK.

– Skal være tro mot seg selv

Under møtet med biskopen skal Schuff ha fått en siste sjanse til å fortsette sitt virke som prest.

Det skulle da være på betingelsen at han umiddelbart sluttet å tale positivt om homofiles rett til seksualitet og ekteskap.

– For meg ville det vært umulig å skille mellom min prestegjerning og det jeg står for som menneske. Å ta avstand fra det jeg tror på ville være uærlig. Jeg mener alle innenfor lovens rammer skal være tro mot seg selv og stå for det de mener er rett, sier Schuff til avisen.

Nå vil den avsatte presten bruke tiden på bokskriving og musikk.