Kvinner er bedre ledere enn menn, det er konklusjonen til Lisa Marie Whitehead som nå har levert en doktoravhandling om temaet ved Universitetet i Agder.

– Etter min mening er kvinner bedre ledere. De åpner oftere enn menn for flere stemmer i en bedrift.

Whitehead peker på at menn oftere velger å ta opp det som er positivt i bedriften, mens kvinner i større grad tar opp problemer og bidrar med en kritisk stemme.

– Kvinner involverer flere når de først skal selge en idé til topplederne. Jeg observerte at de i større grad snakket med flere parter i bedriften.

– For enkelt å kategorisere

Stig Berge Matthiesen mener det er for enkelt å skille ledelse ved kjønn. Foto: Truls Løtvedt

I avhandlingen har Whitehead analysert allerede eksisterende litteratur på feltet, samtidig som hun har gjort observasjoner i ulike bedrifter.

Stig Berge Matthiesen, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon hos Handelshøyskolen BI mener det blir for enkelt å kategorisere et kjønn som bedre enn det andre.

– Før man kan generalisere rundt kjønnsforskjeller ville jeg sett på personlighetsmessige forhold. Det kan jo godt være at det heller er mengde arbeidserfaring eller personlighet som er utslagsgivende.

– Går glipp av nyskapning, vekst og innovasjon

Selv om kvinner stikker seg ut i avhandlingen, påpeker Whitehead at det ikke betyr at menn nødvendigvis er dårlige ledere, men at de kan gå glipp av visse elementer.

– Det at de ikke hører på de andre stemmene rundt seg i like stor grad som kvinner gjør, fører til at de går glipp av nyskapning, vekst og innovasjon, forteller hun.

Matthiesen mener det ikke går an å kategorisk slå fast at menn fører til mindre innovasjon.

– Det kan godt være at det er flere kvinner som er flinkere til å ivareta medarbeidere, men i forhold til innovasjon så tror jeg det blir for kategorisk å slå fast at kvinner er bedre enn menn.