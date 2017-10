Det var Fædrelandsvennen som først fortalte om Datatilsynets endelig svar i denne saken.

Tor Sigurd Bransdal driver bilverksted i Kristiansand og han hadde håpet i det lengste at Datatilsynet ikke ville gi ham bot.

– Man skulle jo tro at de kunne forstå at folk blir frustrert i en slik sak og at man prøver på egen hånd når man føler at politiet ikke bryr seg, sier Bransdal til NRK.

Men han må nå betale dyrt for at han i sommer la ut overvåkningsbilder på Facebook fra bedriftens overvåkningskamera.

Bransdal var oppgitt over at et tyveri ved bedriften ble henlagt av politiet og gikk ut med overvåkningsbilder av de han mente stod bak tyveriet.

Datatilsynet har nå slått fast at det var ulovlig.

Ulovlig etterlysning

Verkstedeieren la ut bildet på Facebook med spørsmål om noen kjente igjen personene på bildet.

Datatilsynet truet med bøter og har nå sett på saken og avgjort at boten blir på 75.000 kroner.

Bransdal skjønner at man ikke kan legge ut alt på sosiale medier.

– Ja, jeg forstår jo det. Men nå var jo dette nok så klart, da. Men det kan jo ikke bli sånn at man kan legge ut alt mulig på Facebook, sier han.

Datatilsynet kaller Facebook-innlegget for selvtekt og mener personene på bildet kan identifiseres.

Verkstedeier Bransdal mener boten er skyhøy.

– Hvis de hadde tatt vekk en null, så skulle jeg ha betalt med en gang. Så det var litt i overkant. En advokat skal nå se litt på om det er verdt å gå videre med saken og hvor mye det vil koste. Men det blir nok betalt, ja, sier en lettere oppgitt verkstedeier i Kristiansand.