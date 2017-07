– Dette skader folks rettsoppfatning

– Om regelverket er så rigid som det virker til at det kan være, kommer jeg til å ta denne saken opp med justisministeren, sier medlem av justiskomiteen Ulf Leirstein (Frp).

Ulf Leirstein (Frp) sitter i justiskomiteen på Stortinget. Foto: Nina Eriksen / NRK

Leirstein mener politiet aldri skulle ha henlagt saken, og at boten aldri burde bli gitt.

Verkstedeier Tor Sigurd Bransdal opplevde at han ikke fikk hjelp av politiet, da tyver stjal et stillas på verkstedets eiendom i Kristiansand.

Saken ble henlagt til tross for at to personer ble fanget opp av et overvåkningskamera.

Bransdal valgte da å publisere et usladdet bilde av de to på Facebook, siden han var overbevist om at de sto bak.

Verkstedeier Tor Sigurd Bransdal har fått varsel om bot på 75 000 kroner etter å ha publisert et bilde av angivelige tyver på Facebook. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

75 000 kroner i bot

Nå har verkstedeieren fått varsel om bot på 75 000 kroner fra Datatilsynet. De mener han har krenket personvernet til mennene, og at det er et svært alvorlig brudd på personvernloven.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med alle de 12 medlemmene i justiskomiteen på Stortinget. Sju av dem har svart.

De sier de er kritiske til politiets arbeid og boten fra Datatilsynet. Samtidig advarer de folk mot å ta loven i egne hender.

Nestleder i justiskomiteen, Anders B. Werp (H) sier han forstår frustrasjonen til verkstedeieren. Han mener politiets håndtering kan være skadelig.

– I en sak med kjent gjerningsmann, må politiet følge opp, hvis ikke skades politiets omdømme og folks rettsoppfatning. Justiskomiteen bør gi politiet et tydelig signal, om at slike saker ikke skal henlegges, sier Werp.

Innlegget som Tor Sigurd Bransdal la ut på Facebook fikk mye respons og ble delt av mange. Foto: Privat

Ukjent gjerningsmann

Justisminister Per-Willy Amundsen understreker at det er tilfelle i dag.

– Vi har en stående instruks på at man ikke skal henlegge saker med kjent gjerningsmann. Det er viktig å understreke at det ikke var tilfelle her. Man henla en sak med ukjent gjerningsmann. Hadde det vært en kjent gjerningsmann, hadde den heller ikke blitt henlagt, sier han.

Justisminister Per-Willy Amundsen forstår at folk reagerer på boten verkstedeieren har fått varsel om. Foto: FrP

Politiet på Agder viser til det de sa i går, om at de har gjort det de kan i denne saken.

De vil ikke kommentere saken ytterligere i dag.

Forstår reaksjonene

Amundsen mener saken er meget spesiell, og presiserer at Datatilsynet har mulighet til å utvise skjønn i sin behandling av saker.

– Jeg har stor forståelse for at denne saken strider mot folks rettferdighetsfølelse, og jeg synes selv også at den fremstår som spesiell. Jeg stiller også spørsmål ved utøvelsen av skjønn i denne konkrete saken, sier Amundsen.

Saken har skapt voldsomt engasjement i sosiale medier der eieren får mye støtte.

Han forteller til NRK at telefonen knapt har stått stille på verkstedet i dag, men han vil ikke kommenterer saken ytterligere.