– Jeg føler meg som en kjeltring

– Det er klart det er bittert. Jeg føler det plutselig er meg som er blitt kjeltringen i saken, sier Bransdal til NRK.

I mai i år la verkstedeier Tor Sigurd Bransdal ut et bilde på Facebook av to personer som angivelig stjal fra verkstedet hans.

Mens politiet henla saken, valgte Datatilsynet å gi ham en bot på 75.000 kroner.

Tilsynet reagerte på at Bransdal la ut usladdede bilder fra et overvåkningskamera. I politiets henleggelse står det:

De underrettes om at forholdet er henlagt da det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen Agder politidistrikt

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Tyvene fikk med seg et stillas som stod utenfor verkstedet til en verdi av 50.000 kroner. Overvåkningsbildene viser to menn som står utenfor inngangsdøren til verkstedet.

Her står de angivelige tyvene utenfor inngangsdøren til Vågsbygd bilverksted. Foto: Overvåkningsbilder / Privat

Forstår frustrasjonen

Bransdal har flere ganger tidligere opplevd tyveri på verkstedet i Vågsbygd.

Han reagerer på at det ofte har tatt lang tid før politiet har kommet, og sier at han føler politiet ikke prioriterer slike lovbrudd.

Etterforskningsleder Ole Segberg sier han forstår at Bransdal blir frustrert. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Stasjonssjef på Vågsbygd politistasjon, Ole Segberg, sier han forstår at Bransdal blir frustrert.

– Det er klart at om man opplever gjentatte tyverier, og i tillegg føler at det ikke er noe gjennomslag hos politiet, så forstår jeg godt frustrasjonen. Men jeg kan bare si at vi har prøvd så godt vi kunne, men ikke klart å komme videre i saken.

– Kan publikum ha tillit til at politiet tar slike saker alvorlig?

– Ja, det mener jeg. Men så er det noen saker som vi ikke klarer å oppklare, og det er noe vi beklager sterkt. Jeg kan si med hånda på hjertet at vi virkelig prøver.

Innlegget som Tor Sigurd Bransdal la ut på Facebook fikk mye respons og ble delt av mange. Foto: Privat

– Et alvorlig personvernsbrudd

Datatilsynet har gitt Bransdal varsel om bot på 75.000 kroner. Normalt ligger bøter i liknende saker på rundt 25.000 kroner.

Denne saken er imidlertid spesiell mener tilsynet.

– Vi har valgt å ilegge bot fordi vi mener det her foreligger et svært alvorlig brudd på personvernloven, sier Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet.

Tilsynet mener at det forligger ekstra skjerpende omstendigheter i denne saken.

Gullik Gundersen i Datatilsynet sier Bransdal begikk et alvorlig brudd på personvernloven da han la ut bilde av de angivelige tyvene. Foto: Datatilsynet

– Her er det flere ting som legges til grunn. Det har for det første bidratt til en omfattende spredning av bildene, og det har i tillegg vært en skjerpelse av gebyrene i sånne type saker, sier Gundersen.

Overvåkningsutstyret Bransdal brukte skal være lovlig og det er kun innlegget på Facebook Datatilsynet reagerer på.

Problematikken med publisering av overvåkningsbilder er kjent tematikk for Datatilsynet.

– Vi mottar jevnlig henvendelser med liknende problematikk. Til nå i år har vi opprettet sak på fem forhold. I tre av disse har vi levert varsel om overtredelsesgebyr, forteller Gundersen.