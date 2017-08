– I dag er det altfor lett for ein transportkjøpar å kjøpe billig transport frå til dømes Aust-Europa, og så reise hendene i vêret og nekte for at dei har noko ansvar. Det er ikkje tilfelle, transportkjøparane har eit juridisk ansvar, seier Geir A. Mo, administrerande direktør i Norges Lastebileigarforbund (NLF).

Han har denne månaden med seg Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og sjåførorganisasjonane Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet på turne landet rundt.

– Straffelova har ein medverkarbestemmelse. Det finst også konkrete lovverk og forskrifter som seier at bestillar også har ansvar for arbeidstid, for køyre- og kviletid og liknande. Så det er ikkje slik at ein er heilt friteken for ansvar som transportkjøpar, understrekar NLF-advokat Skjalg Halvorsen.

I smøretraileren dei har lånt frå Skiforbundet held dei seminar for både dei som kjøper transport og dei som leverer transport. På agendaen står NLF sitt nye kvalitetsprogram – Fair Transport.

– Hensikta er å bevisstgjere dei som kjøper transport om at dei må stille krav til dei som utfører transporten.

Vil ta eit oppgjer med elendet i bransjen

Det vil bli stadig fleire lastebilar på vegane i åra framover, og med det fryktar Mo at det kjem endå fleire useriøse aktørar, både norske og utanlandske. Dei useriøse aktørane i transportbransjen har fått enormt med merksemd dei siste åra. Austeuropeiske sjåførar som får betalt luselønn er det blitt skrive om fleire gonger.

Rasande bedriftseigarar som ikkje kjenner seg tekne på alvor når dei blir fråstole diesel, utanlandske selskap som blir skulda for miljøsvindel fordi dei juksar med reinseteknologien AdBlue, og utanlandske sjåførar som ikkje har god nok kompetanse på norske vintervegar er berre noko av det.

– Summen blir dårlegare tryggleik i trafikken. Det kan vi ikkje berre sjå på, seier Mo.

Meiner det vil gagne også utanlandske sjåførar

For å bli ei såkalla Fair Transport-bedrift må transportselskapa oppfylle ei rekke krav (sjå faktaboks).

Dette er Fair Transport Ekspandér faktaboks Fair Transport – Trygg transport frå ansvarlege transportørar Slagorda til det nye kvalitetsprogrammet til Norges Lastebileigarforbund Fair Transport er: Vi køyrer trafikksikkert

Vi køyrer utsleppsvennleg

Vi tek ansvar Vi køyrer trafikksikkert: Vi følgjer trafikkreglar og fartsgrenser

Vi følgjer reglar om køyre- og kviletid

Vi lastar og sikrar godset riktig

Vi brukar berre godkjente køyretøy Vi køyrer utsleppsvennleg: Vi er utdanna i miljøvenleg køyring

Vi arbeidar aktivt for å redusere drivstofforbruket

Vi har verktøy for å avgrense påverknad på miljøet

Vi følgjer gjeldande kvalitets- og miljøprogram Vi tek ansvar: Vi tilbyr våre tilsette trygge og gode arbeidsvilkår

Vi følgjer gjeldande lovverk og forskrifter

Vi har den påkravde kunnskapen og erfaringa

Vi følgjer etiske retningslinjer Kjelde: Norges Lastebileigarforbund

Om NLF lukkast med å få transportkjøparane meir opptekne av kvalitet, vil det gagne både norske og utanlandske sjåførar, meiner Morten Hansen, forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund

– Det vil tvinge norske og utanlandske transportørar til å få ting på stell.

Petroleum Services AS i Florø sender røyr på lastebil langs kysten. Direktør Hallgeir Solheim er positiv til merkeordninga.

– I dag har du allereie ordningane med svanemerke og nøkkelhol. Om ein får anerkjent at ein med ei Fair Transport-bedrift får «fair transport», så bli det tryggare for oss, og det minskar sjansen for at vi trakkar feil.

– Transportkjøparane har stor makt

Også i Vegvesenet får ordninga skryt. Seniorrådgjevar Per Herman Pedersen i krimseksjonen meiner transportkjøparane sit med nøkkelen.

– Om dei spør etter skikkeleg transport, som er innanfor regelverket, har dei stor makt. Det er dei som sit på pengane. Det dei useriøse aktørane fryktar aller mest, er å tape køyring.

Rolv Olav Tenden, fylkesleiar i NLF Sogn og Fjordane, driv transportselskapet Tenden Transport i Stryn. Han er klar til å bevise at bedrifta hans er god nok.

– No får vi eit symbol både vi kan vere stolte av.