Frykter trailersjåfører med falske førerkort

En vogntogsjåfør blir stoppet i en kontroll i Seljestad på vei over Haukelifjell. Vegvesenet avslører at førerkortet hans er falskt. Han blir satt rett i arrest og uttransportert til hjemlandet sitt. Vogntoget må noen andre hente.

HAR ØKT INNSATSEN: Seksjonsleder i Statens vegvesen, Thormod Gausdal, sier de fra i sommer har økt innsatsen for å avdekke falske førerkort i transportbransjen. Foto: Anna Gytri / NRK

Denne sjåføren ble stoppet i november, og er en av dem myndighetene har klart å stoppe. Men vegvesenet frykter det er mange livsfarlige sjåfører på norske veier.

– De kjører rundt i kjøretøy på opp mot 50 tonn, og man har ingen garantier for at de faktisk er i stand til å kjøre dem, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Thormod Gausdal.

Internett gjør det enkelt å skaffe seg falske papirer.

– Vi har hatt fire tilfeller i høst. To er allerede dømt for å være i besittelse av falske førerkort. Fra flere andre steder i landet har vi fått sterke indikasjoner eller påvist at folk har kjøpt falske førerkort, sier Gausdal.

Utenlandske sjåfører

Han sier det største problemet er sjåfører fra tidligere østblokkland, men at det også er avdekket juks hos sjåfører fra Vest-Europa.

– De kan være ganske vanskelige å avsløre av og til. Enkelte bruker også originale blanketter. Kortet skal lage en metallisk lyd når du kaster det i bordplaten, så andre kan man uten tvil fastslå at er falske. Men noen er så forseggjort at man må bruke lupe for å undersøke trykket, sier Gausdal.

BEKYMRET: Geir A Mo, administrerende direktør i NLF. Foto: Braata, Espen / Braata, Espen

De har så langt ikke sett tilfeller av norske førerkort som er forfalsket.

Men det er ikke bare utenlandske selskap som utgjør fare. Sjåførene kan like godt være ansatt i et norsk selskap.

I dag er 15 prosent av dem som kjører norske vogntog kjørt av førere fra andre land

– Vi kan ikke utelukke at medlemsbedrifter hos oss har sjåfører med falske førerkort, sier administrerende direktør Geir A. Mo.

Med falske id-kort og flere identiteter kan sjåførene også jukse med hviletiden

Lastebileierforbundet har selv påvist hvor enkelt det er å skaffe seg falske førerkort over internett.

OMGÅR HVILEREGLER: I dette innslaget fra 2014 demonstrerer regionsjef Roar Melum hvordan han skaffet flere identiteter for 80 euro stykk. Du trenger javascript for å se video. OMGÅR HVILEREGLER: I dette innslaget fra 2014 demonstrerer regionsjef Roar Melum hvordan han skaffet flere identiteter for 80 euro stykk.

Høyere risiko

Transportøkonomisk institutt (TØI) har avdekket at utenlandske vogntog har 2–3 ganger høyere ulykkesrisiko enn norske. De pekte spesielt på manglende erfaring som en hovedårsak til de høyere ulykkestallene.

– Dessverre er det noen useriøse aktører i denne bransjen. Vi forsøker å sette søkelys på dette, og tror at flere kontroller er det som skal til, sier Mo.

Vegvesenet sier de kan bistå lastebileierne.

– Det er viktig at lastebileierne forsikrer seg om at sjåførene kjører med gyldig førerkort. Om de er i tvil kan vi bistå med å sjekke, sier Gausdal.