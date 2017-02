Sparer penger med hjemmelagd juksebryter

Norges Lastebileier-Forbund vil ha økt kontroll av utenlandske lastebiler som kjører inn i landet. De mistenker at mange forurenser langt mer enn nødvendig fordi de kobler ut renseteknologien AdBlue.

Dette er en teknologi som reduserer NOx-utslippet til et minimum.

Hva er AdBlue? Ekspandér faktaboks AdBlue, som er et tilsettingsstoff som nyere dieselmotorer må ha for å rense utslippene.

AdBlue omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp og reduserer derfor betraktelig utslippene av nitrogenoksider (NOx), som er en stor kilde til atmosfærisk forurensning og fører til smog i byområder.

Ifølge undersøkelser utført av Verdens helseorganisasjon, er det påvist at NOx-utslipp forverrer astma. Kilde: NRK/Yara

Det var Tungtransportmagasinet som først omtalte saken.

NRK ble med da Statens vegvesen hadde kontroll på grenseovergangen ved Svinesund. Vogntogene står i kø for å komme seg inn på norske veier. En utenlandsk lastebil har allerede vekket kontrollørenes mistanke.

Kontrollør Jon Reidar Vestby tar en titt under vogntoget.

– Eksosen kommer fra motoren oppi der, da skal den rett inn på potta. Her har de satt på en vendeventil og kjører eksosen utenom potta, forklarer kontrolløren.

Det vil si at lastebileieren sparer penger ved å slippe ut skadelig NOx.

Miljøet er den store taperen

BEKYMRET: Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, mener det er for lett å slippe unna med miljøsvindel. Foto: Anna Gytri / NRK

– Det taper miljøet på, og det taper seriøse aktører i transportbransjen på. De blir utkonkurrert av juksemakere, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Han mener det er for lett å slippe unna og etterlyser flere og mer omfattende kontroller.

– Vi ser rapporter fra blant annet Tyskland at det foregår en del juks der man manipulerer bilen slik at man slipper å tilsette AdBlue. Dermed slipper man ut mye mer enn det man har lov til, sier Mo.

Skrur av og på renseteknologi

Tilbake på Svinesund klatrer kontrolløren inn i førerhuset i lastebilen.

AVSLØRT: Varsellampene avslører at det har blitt jukset med AdBlue. Foto: Heidi Gomæs / NRK

– Her er det enkelt å slå av bryteren. Da er vi uten støydemping og rensing, sier Vestby og peker ved dashbordet.

I lastebilen er det rett og slett montert inn en av-knapp til renseteknologien. Det vil si at det slippes ut større mengder NOx som gir dårligere luftkvalitet og er en klimaversting.

Ifølge Teknisk Ukeblad ligger literprisen på AdBlue på mellom seks og syv kroner.

Lav risiko for å bli oppdaget

INGEN GODE KONTROLLMETODER: Seniordirektør i Vegdirektoratet, Trond Ersvik, bekrefter at det er lav risiko for å bli tatt. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Likevel har ikke de som jukser mye å frykte når de kommer til Norge, forteller senioringeniør Trond Ersvik i Vegdirektoratet.

– Vi har ingen gode kontrollmetoder, utenom å ha en mistanke om at bilen er manipulert. At det vises feil på varsellamper og tilsvarende, og da ta en visuell kontroll og lete etter manipuleringsutstyr, sier Ersvik.

Vegdirektoratet kan ikke love flere kontroller av miljøkravene, og straffen for dem som blir tatt er ikke spesielt alvorlig. Det får konsekvenser for bransjen, mener direktøren i lastebileierforbundet.

– Konsekvensen for oss er at konkurransen blir enda skjevere fordi noen slipper kostnaden med AdBlue. Det bidrar til at vi som næring og bransje slipper ut enda mer enn vi skal. Det er ikke vi interessert i, sier Mo.