Oppdrettarane får ein siste sjanse

– Situasjonen er uakseptabel, vi er nøydde til å få kontroll, seier statssekretær i Roy Angelvik (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Tidlegare denne veka fortalde NRK om at nær 80 prosent av villakssmolten frå elvane i Sognefjorden og Hardangerfjorden kan ha krepert som følgje av lakselus i 2017, i fylgje Havforskingsinstituttet.

ÅTVARAR: Statssekretær Roy Angelvik (Frp) Foto: Ole Christian Olsen

Målingane framover må under 30 prosent dødelegheit. Om ikkje må oppdrettarane i Hordaland og Sogn og Fjordane kutte i produksjonen i 2019.

– Hamnar dei i raud sone så tek vi ned produksjonen med seks prosent. Håpet er sjølvsagt at ingen hamnar i raudt, seier Angelvik.

Nesten all villakssmolten døydde

Villakssmolten på veg ut Hardangerfjorden og Sognefjorden kreperte i stort omfang våren 2017.

– 2017 hadde vi ei periode med kraftig straum inn fjordane. Straumen transporterte lus innover og trefte fisken på veg ut, seier forskar ved Havforskingsinstituttet Ingrid Askeland Johnsen.

Dødelegheit for laksesmolt på grunn av lakselus i 2017 i prosent. Kjelde: Havforskingsinstituttet Opo 83 Eio 82 Sogndal 82 Flåm 81 Kinso 80 Vikja 80 Nærøydal 80 Lærdal 80 Aurland 79 Mørkridselvi 76 Årøy 76 Granvin 70 Daleelva 69 Steinsdal 63 Austefjordelva 55 Stigedalselva 54 Ytredalselva 52 Jondalselvi 50 Hovlandsdal 50

SV meiner oppdrettarane ikkje har kontroll

På Stortinget vil SV ta opp saka:

– Det er alvorleg, spørsmålet er om lakselusproblemet er større enn trudd. Oppdrettsnæringa kan ikkje ha kontroll, seier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV). Han har sendt spørsmål til fiskeriministeren om det kjem nye tiltak.

Oppdrettarane fortvilar

Ein av dei største oppdrettarane i Sogn er Ola Braanaas i Firda Seafood. Han sysselset nær 150 menneske i små kystbygder yst i fjorden. Braanaas er blant fleire som ikkje ser lyst på å kutte i produksjonen:

FRUSTRERT: Ola Braanaas. Foto: NRK

– Det blir mindre aktivitet og færre arbeidsplassar.

Braanaas er no prisgjeven tala frå forskarane, men meiner det er vanskeleg å halde seg til kompliserte målingar. Han undrast over at enkelte elvar har meir villaks enn før.

– Vi arbeider så godt vi kan for å handtere luseproblematikken. Kva skjer om vi kuttar seks prosent, utan at det forandrar noko?

Trafikklysordning skal avgjere

I oktober innførte regjeringa trafikklyssystemet for havbruksnæringa. Miljøpåverknaden skal avgjere om næringa må kutte.

SONER: Dette kartet syner kor oppdrettarane kan auke, og kven som risikerer kutt. Foto: skjermdump

Landet blir delt inn i 13 område. Vurderingane skal gjerast annakvart år. I grøne område kan oppdrettarane auke med seks prosent, i grøne område må dei kutte seks prosent. I gule område frysast kapasiteten.

Rapportane blir laga av Veterinærinstituttet, Havforskingsinstituttet, og Norsk institutt for naturforsking.

Fiskeridepartementet vil ikkje seie kva dei gjer om det blir kutta i 2019, og det heller ikkje då får effekt:

– Det einaste vi veit er at vi strammar til. Så får vi håpe at næringa kjem seg ut av utfordringane. Vi må vere ærlege på at vi som politikarar er prisgjevne råda vi får frå ekspertisen, seier Angelvik.

Trafikklyssystemet Ekspandér faktaboks Grønne områder Sannsynlig dødelighet forårsaket av lakselus fra oppdrettsanlegg er mindre enn 10 prosent. Disse områdene er definert som grønne: Svenskegrensen til Jæren

Nord-Trøndelag til Bindal

Helgeland til Bodø

Vestfjorden og Vesterålen

Andøya til Senja

Kvaløya til Loppa

Vest-Finnmark

Øst-Finnmark Gule områder Sannsynlig dødelighet forårsaket av lakselus fra oppdrettsanlegg er mellom 10 og 30 prosent. Disse områdene er definert som gule: Ryfylke

Stad til Hustadvika

Nordmøre til Sør-Trøndelag Røde områder Sannsynlig dødelighet forårsaket av lakselus fra oppdrettsanlegg er mer enn 30 prosent. Disse områdene er definert som røde: Karmøy til Sotra

Nordhordaland til Stad