Vi ser kanskje ikke så veldig annerledes ut, der vi går igjennom Oslos gater, men de små tegnene er der.

Det er noen små plagg og utsmykninger vi har på oss, som vi også vet vi kan se etter i andre. Ser vi en «ulloliidni», altså et samisk ullsjal, vet vi at det er «en av våre».

Vi er kulturjournalister fra hver vår kant av Sápmi, eller Saepmie, som Jonna ville skrevet. Hun er sørsame og jeg er nordsame.

Vi er i Oslo for å følge en umesamisk artist og låtskriver vi har stor respekt for. Ikke bare musikalsk.

Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK Utenfor det legendariske utestedet Blå, gjør vi oss klare til å ta imot Katarina Barruk. Hun er fra Storuman i Sverige, men har flyttet til Oslo for å satse på musikk. Kolbjørn Norvang / NRK Vi følger henne under By:Larm, men det handler om så mye mer enn det. Det handler om musikk, kultur og språk. Det handler om et helt folk. Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK Hun vil slå igjennom med et språk som er på UNESCOs liste over svært truede språk.

Nå revitaliseres språket, det blomstrer, og Katarina er en del av det. Det merkes. Hun brenner for det.

Jeg setter opp kamera slik at vi får med oss Akerselva og trærne i bakgrunnen.

Av en eller annen grunn, følte vi det var viktig å få med seg naturen. Selv midt i Oslo.

Jonna, som snakker sørsamisk, går igjennom notatene. Sør- og umesamisk står såpass nært hverandre at hun kan gjøre intervjuet på samisk.

Arven

Selv om vi kommer fra tre forskjellige steder i Sápmi, og snakker tre forskjellige språk, blir det ganske fort klart at vi tre har noe til felles.

Vi er oppvokst i et flerspråklig hjem, med en samisk og en norsk eller svensk forelder.

Samtalen blir plutselig mer personlig. Vi kjenner oss igjen i det hun snakker om.

Bevisstheten om at ikke alle fikk muligheten til å lære samisk i barndommen, har alltid vært der.

Vi er blant de som var så heldige å få lære det da vi var små.

Hvor og når man er født, og hvem dine foreldre er, bestemmer om du kan samisk. Det er tanke som stadig vender tilbake.

Privat Det er ganske naturlig å snakke om språkengasjement med noen som er så knyttet til oppblomstringen som henne. Privat Hvis du søker opp umesamisk på nett, er Katarina Barruk den første du ser et bilde av.

Katarina tenker mye på språket. Kanskje ikke så rart, siden familien hennes har jobbet for språket gjennom hele livet hennes.

– Jeg har sett hvordan far har jobbet hardt hver dag siden barndommen. Så det har blitt viktig for meg, sier hun.

Faren hennes, språklæreren Henrik Barruk, har kjempet hardt for språket og er blant de som sørget for at umesamisk fikk et eget offisielt skriftspråk i 2016.

En gang i tiden var umesamisk stort. Et ledende samisk språk. Men etter en lang prosess, der norske og svenske myndigheter forsøkte å utrydde samisk språk og kultur, lever enda språket.

– Det har stor verdi for meg fordi de ikke har klart å ta det fra oss, sier Katarina.

Verdien av språket blir ikke mindre av at det finnes få som kan gjøre det hun gjør. Bruke umesamisk i musikken sin.

SPRÅKFORKJEMPER: Henrik Barruk er språklærer faren til Katarina. Han har blitt tildelt flere språkpriser. Han var med å utvikle den umesamiske ortografien og har også skrevet en ordbok. Foto: Sander Andersen / NRK

For at språket skal leve, mener hun at det også må være aktuelt og kult. Da må det brukes der det er kult. På film, i bøker og musikk. Over alt.

– Jeg kjenner at jeg løfter språket når det er i musikken, sier hun.

Det gjør at hun føler seg sterkere. Det er en arv Katarina er veldig takknemlig for.

Et privilegium og et ansvar

Arven Katarina bærer er både et privilegium og et ansvar, mener hun. Hun kommer fra en familie som har snakket umesamisk hjemme siden hun var liten.

Katarina forteller noe som vi kjenner oss igjen. Vi har en del slekt som ikke kan samisk fordi de er oppvokst på feil sted og feil tid.

Hun har pratet samisk med sin far og bror, og dermed hatt en fordel. Derfor føler hun et ansvar.

– Det er et ansvar jeg kommer til a å ta hver eneste dag. Igjen og igjen. Jeg kommer aldri til å slutte med det, sier hun.

Kolbjørn Norvang Noe av det ansvaret er kanskje å bli en av dem unge umesamer ser opp til. Hun selv har jo sett opp til både nasjonale og lokale personer. – Jeg husker da jeg var veldig ung, så var min favorittartist Carola. Det er en klassiker. Det jeg tenkte da var «jeg vil bli den neste Carola!». Men det tenker jeg ikke lenger, sier Katarina. Nå tenker hun annerledes. Hun tenker tilbake og ser at det faktisk var noen mye nærmere henne hun så opp til. Sara Helen Person. Kolbjørn Norvang Sara Helen fra Ammarnäs er noen år eldre enn Katarina og tilhører de samme områdene som Katarina. Hun har studert umesamisk med faren til Katarina som lærer og kjempet for å ta språket tilbake siden barndommen. – Jeg husker at jeg at jeg syntes det var så viktig da jeg vokste opp at jeg hadde «reisefølge» som også var unge. Jeg har ikke trengt å føle meg så alene, forklarer Katarina.

Det er noe eget ved det der. Å se opp til noen i ditt eget lokalsamfunn, fordi de løfter språket og kulturen din. Det blir mye mer personlig.

Sara Helen begynte også å joike. Hun er veldig dyktig, hun joiker så vakkert. Slike tradisjonelle joiker fra vårt område. Og det var så bra for meg at jeg kunne høre på henne. Katarina Barruk

Den innsatsen de gjør for språket kan ende med å dem opp til et nivå med sterke samiske kvinner som Elsa Laula Renberg, Kathrine Johnsen og Mari Boine.

ELSA LAULA: Elsa Laula Renberg sto i spissen for det første samiske landsmøtet i 1917 og er for mange selve symbolet for samiske kvinners styrke. Foto: Hilfling-Rasmussen/NTNU UB

Der hun og en del andre samiske artister kommer fra familier som har klart å beholde språk og kultur, er ikke alle like heldige.

– De har ikke klart det, det har ikke vært mulig å bære kulturen fordi det har vært så hardt press mot oss, sier hun.

Det trengs mange stemmer. Alle må få være med å vise hvordan det er i Saepmie nå og hvordan det har vært, mener Katarina.

– Det skal ikke være sånn at bare et fåtall artister skal kunne jobbe som det og komme opp og være sterke. Dette er ikke rett etter min mening, sier hun.

«Jeg tenker slik fordi jeg stammer fra samme familie som Elsa Laula, på min sørsamiske side. Dette er min stamtavle. Og det er ingen tilfeldighet at jeg sitter her i dag. Fordi folk før meg har stått så på. Og da tenker jeg; hvilke stemmer er det vi ikke hører?» Katarina Barruk

Kan ikke disconnecte

Som artist reiser Katarina mye, noe hun fikk kjenne på bussen mellom Luleå og Umeå for ett år siden.

– Jeg så ut vinduet og oppdaget blomstene. Jeg begynte å gråte fordi jeg merket at jeg ikke har sett blomstene de siste årene, forteller hun.

Et slikt liv ville hun ikke ha. Hun bestemte seg for å stoppe opp å ta annenhver sommer hjemme i Saepmie.

Hun vil nyte av sommeren, nyte det å møte familien, nyte fra livet. Eller dra på kalvemerking eller til fjells.

Dette tror jeg er viktig for meg som urfolksartist. Jeg kan ikke disconecte fra hjemstedet. Katarina Barruk

Katarina Barruk «Jođi lea buoret go oru», er et samisk ordtak som er den rake motsetningen av den norske «Borte bra, men hjemme best». Sara Berglund Det er bedre å være i bevegelse, men den sier ikke noe om hvor. Uansett hvor reiselysten vi er, kjenner vi til slutt en lengsel. Katarina Barruk Det er ikke en direkte hjemlengsel, men et bånd til området og folkene du har tilhørighet til.

Nå har hun også flyttet til Oslo for å jobbe med musikken. Hun kjenner savnet. Hun savner Saepmie. Savnet blir noen ganger så stort at hun gråter.

– Folk sier til meg «Du er så hjemmekjær, har aldri møtt noen som er så hjemmekjær.». Men da sier jeg at det ikke handler om at jeg er hjemmekjær, jeg kjenner at jeg har en tilhørighet til naturen og landet.

Vil vise seg frem

Vi har forflyttet oss til Rockefeller. Vi er her av samme grunn, Katarina og vi. Eller, i hvert fall nesten.

Vi er i Oslo for å følge henne. Før og under konsertene på Rockefeller og Krøsset, på øving og når hun snakker om samisk pop til bransjen.

Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK Katarina er her for å vise seg frem for bransjen. Hun håper hun kan komme ut av dette med et større apparat rundt seg, siden hun jobber som «independent» artist nå. Blant annet skal hiten «Jïmmatje» fremføres sammen med Ella Marie Hætta Isaksen. Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK Det blir litt mye arbeid å holde styr på alt selv, spesielt når hun skal passe på scenen også. Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK – Jeg kjenner at jeg innimellom er en kontrollfreak. Jeg løper hit og dit: «hallo har du sett den?» Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK «kan du stille det opp slik at jeg får sjekket». Men det er gøy også, smiler hun.

Hittil har hun også tatt seg av all booking i Norge selv, og hun har ikke bare gode erfaringer.

– Jeg tror det er slik når man skal jobbe med musikk og som artist, og kanskje spesielt som samisk artist, sier hun.

Hun har opplevd flere ganger at noen fra majoritetssamfunnet inviterer henne til å spille og ønsker at hun skal spille a cappella, fordi det er samisk musikk.

– Jeg føler at de gjør dette fordi det vil ha et samisk alibi slik at de kan «checke» av den boksen.

De har gjort den samme feilen som mange ofte gjør, å tro at samisk musikk er én sjanger. De kan i hvert fall ikke ha hørt musikken hennes, som er popmusikk med stor produksjon.

I en bransje som allerede er vanskelig å komme inn i, hadde det vært fint å ha noen som kan forklare hva hun trenger.

For selv om hun allerede har beskrevet musikken som pop, er den ikke alltid det. Den er ikke alltid lett å plassere. Så er den samisk i tillegg.

– Men jeg ønsker bare å si at slik opplever jeg det å være samisk artist. At det er vanskelig å forklare konsept osv. til folk, sier hun.

Kvalitet uten eksotifisering

Laura Salokoski jobber med å booke Katarina Barruk internasjonalt. Hun er en dreven booking agent som jobber for Saura Booking Agency i Helsinki.

De har jobbet med samiske artister som Solju, VILDÁ og Niilas Holmberg fra Finland i 10 år og holder alltid radaren åpen for nye talenter.

– Fra første gang jeg hørte Katarina, skjønte jeg at jeg ville jobbe med henne, forteller Laura.

Hun forteller at det er stor interesse for samisk musikk i verden.

AGENTEN: Med mange års erfaring som bookingagenter for samiske artister, har Laura og hennes arbeidsgiver Saura Booking Agency god erfaring med å forklare samisk musikk. Foto: Mikko Palonkorpi / Mikko Palonkorpi

Hun forklarer det med at samene er det eneste urfolket i Europa slik urfolk blir beskrevet nå. Dermed blir det spørsmål om hvordan vi gjør det.

– Hvordan er urfolksmusikken? Hvor mye handler om tradisjon og hvor mye handler bare om den fantastiske musikken?, forklarer hun.

Det å ikke bry seg om opprinnelsen, men musikk som er like mye verdt som musikk fra hvilken som helst annen del av verden. Laura Salokoski

Laura har opparbeidet seg en god forståelse av, og ikke minst en god dose kjærlighet for, de samiske tradisjonene som joik.

– MEN jeg vil ikke jobbe med en artist som jeg ikke synes lager fantastisk og fin musikk. Vi trenger ikke å ha lavere musikalsk standard for å finne like interessant, og kanskje mer interessant, musikk fra urfolksmusikere, avslutter hun.

Må eksponeres

Katarina mener det lages veldig mye bra samisk musikk som kunne vært spilt på nasjonal radio.

Norsk og svensk folkemusikk blandet inn i forskjellige sjangere kommer oftere igjennom enn samisk folkemusikk fordi folk er vant til lyden av det.

– Så det er veldig viktig og det er faktisk et ansvar synes jeg som storsamfunnet må ta. Ikke bare NRK Sápmi, for der er vi allerede, men at vi får være med på de kommersielle kanalene også, legger hun til.

Det er eksponering som må til, mener hun. Den samiske musikken er bred og kommer i alle sjangere. Den er også god nok til å spilles på hvilken som helst kanal.

– Og det er faktisk de kanalene vi må få være med i for at folk skal bli vant og at det skal bli en selvfølgelighet at vi er med liksom, legger hun til.

Katarina Barruk var ukens artist på Lindmo 25.11.22. Der fikk hun snakket om sitt hjertespråk, umesamisk, og fremført sangen «Jïmmatje». Du trenger javascript for å se video. Katarina Barruk var ukens artist på Lindmo 25.11.22. Der fikk hun snakket om sitt hjertespråk, umesamisk, og fremført sangen «Jïmmatje».

Som samisk musikkjournalist, tenker jeg at det er selve drømmen. Samisk musikk på P3 som en selvfølge, uten at jeg får klump i halsen.

Veien dit er nok enda lang, men vi har i hvert fall startet den. Vi ser samiske artister på Lindmo og Sámi Grand Prix vises på påskeaften i beste sendetid. Vi hører også samisk musikk på NRK Radio.

Men hva med utenfor NRK? Hvem skal slippe til i de kommersielle kanalene?

Vi er her

For Katarina er det svært viktig at samisk musikk blir mer synlig.

– Slik er det ikke i dag. I Saepmie er det så mye bra musikk og vi må få være med, sier hun.

Hun blir mer ivrig og sier at flere må ta det ansvaret for at samiske artister inviteres inn.

– Vi er her, det går ikke å «skylle ifra seg». Vi er her, og dere kan komme å høre på det vi sier. Det ansvaret må folk ta, sier hun og lener seg frem med pekefingeren.

Kolbjørn Norvang By:Larm og hele bransjen, nå hører dere hva jeg sier!

Hvor mye av sin egen kultur må en samisk artist legge ifra seg før de slipper igjennom nåløyet?

Hun sikter også til en panelsamtale hun var med på litt tidligere.

Hvem sine premisser skal urfolksartister få slå igjennom på?

Katarina er ikke i tvil. Det er helt klart at det bør jobbes ut fra samiske premisser.

– Jeg bruker å si slik, i Norge finnes verdens beste samiske musikk. Tenk på det. Og Norge kan få være med på å eksportere denne musikken sammen med oss. Og dette er spesielt, det er unikt, sier hun.