Vil bygge privat grenseovergang mellom Norge og Finland

PRIVAT GRENSEBRU?: Omtrent her hvor elven Anárjohka danner riksgrense mellom Norge og Finland, kan det ved hjelp av en privat bru bli mulig å krysse grensen i fremtiden. I dag må man kjøre nordover via bygda Karigasniemi, omtrent litt over 6 mil hver vei, for å ta seg fra Helligskogen til Angeli med bil. Anárjohka er en av elvene som danner Tanavassdraget.