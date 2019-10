Vant med én stemme – Helga Pedersen ny Tana-ordfører

– Jeg gleder meg til å ta fatt på de neste fire årene, og tror at vi kan få til gode ting sammen, sier Tanas nye ordfører, Helga Pedersen.

Valgthrilleren i Tana fortsatte til rett før votering over ordførervervet.

Senterpartiet foreslo Sametlistas Odd Erik Solbakk som ordfører, men Ap-veteranen vant med knappest mulig margin.

Helga Pedersen rett etter at hun ble valgt som ny ordfører i Tana.

– Trygg på avtalen

Ordvekslingen i kommunestyresalen var til tider ganske krass. Partiene som i over en uke har trodd at Jon Erland Balto fra Senterpartiet skulle bli neste ordfører i Tana, la ikke skjul på både skuffelse og forargelse.

Etter et par timer med både gruppemøter og oppklarende diskusjoner var det klart for votering over ordførervervet.

Med ti mot ni stemmer ble Helga Pedersen valgt til ordfører, et verv hun overtar etter Frank Martin Ingilæ. Pedersen stoler på partiets nye samarbeidskamerater.

– Jeg er veldig trygg på at den avtalen vi skrev under i går står ved lag både i dag og de fire neste årene, kommenterte Pedersen før selve voteringen var gjort.

Flertallet som fram til i går ettermiddag hadde stilt seg bak Senterpartiets Jon Erland Balto som ny Tana-ordfører, bestod av Samelista, Venstre, Høyre, Frp og SV.

Jon Erland Balto (Senterpartiet) som trodde han skulle bli neste ordfører i Tana, la ikke skjul på både skuffelse og forargelse før formannskapets avgjørelse. Helga Pedersen (Ap) er ny ordfører i Tana.

Har delt posisjoner

Et enstemmig kommunestyre har valgt Samelistas Odd Erik Solbakk til ny varaordfører.

Avtalen mellom Ap og Samelista betyr blant annet at Ap får to plasser i formannskapet, og det samme gjør Samelista.

– I tillegg har vi sagt at vi vil stemme imot vindkraftprosjektet ved Rástegáisá, når konsekvensutredningen kommer til behandling i kommunestyret, sier Pedersen.

Partene har også blitt enig om utvidelsen av gruveselskapet Elkems drift i Tana. De forutsetter at utvidelsen først skjer etter at Elkem har blitt enig med reindrifta.

MED I FORMANNSKAPET: Samelistas Odd Erik Solbakk (t.h) og Hartvik Hansen er begge nå med i formannskapet i Tana. Solbakk er i tillegg varaordfører. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

–Føler meg dolket i ryggen

Senterpartiets ordførerkandidat Jon Erland Balto er svært skuffet over at Samelista vraket samarbeidet med dem som nå har endt i opposisjon.

– Jeg føler meg dolket i ryggen og tråkket ned i skiten . Jeg har nesten ikke ord for hvor uforståelig og sjokkerende det er å få den beskjeden som vi fikk i går, om at Samelista har brutt avtalen, sier Balto.