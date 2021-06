Bare de færreste av oss har sett bjørn på nært hold. Sotkajervi har derimot opplevd 5-600 bjørner; noen av dem på bare noen meters avstand. Og den ivrige fotografen har tatt bilder og filmet mange av disse.

Men i slutten av mai fikk han videoopptak av de sjeldne.

Takket være hunden Aki fant Hermann en stor død elgokse ved Vaggetem i Pasvikdalen. Den erfarne fotografen tenkte straks at her kunne han sikre seg nye bilder.

– Jeg kjørte hjem, hentet viltkameraene og dro tilbake. Ved elgkadaveret monterte jeg dem opp. Sju timer senere kom ei binne med ei fjorårsunge, og begynte å spise på kadaveret, forteller han til NRK.

Videobildene viser at bjørnungen også dier bamsemor.

Hermann Sotkajervi

Forsker Paul Eric Aspholm ved forskningsstasjonen NIBIO Svanhovd i Pasvik mener Sotkajervi har vært heldig.

– Det er ikke ofte at dette blir sett, det er helt sikkert, sier han.

– Nyt synet, ikke løp

Mange er redd for å møte på bjørn. Men Hermann Sotkajervi kommer med dette rådet:

– Ta bilder og nyt synet, du får kanskje aldri muligheten igjen.

– Hva hvis den kommer mot deg?

– Da skal du prate så den hører det er et menneske, og den vil forsvinne, svarer han.

Det er Aspholm enig i, og understreker at man må beholde roen.

– Ikke forsøk å løpe, det er det verste man kan finne på, sier han.

Fire dager etter at Hermann fant kadaveret i slutten av mai, hadde binnen og ungen spist den opp.

– Den ble god og mett mange ganger, forteller han.

Bjørnemor og barn koser seg i skogen. Hermann Sotkajervi

– Vær aldri redd bjørnen

Sotkajervi var 16 år da han så bjørn for første gang. Som gutt fikk han råd fra bestefaren sin.

– Du skal aldri være redd bjørnen, men aksepter at den er der og at det er et rovdyr, sier han.

FOTOGRAF: Herman Sotkajervi er også en dyktig og ivrig fotograf. Foto: Nils John Porsanger / NRK

På 10 år har det ikke blitt registrert så mange binner i Norge som i fjor, 65.

Paringstiden til bjørnen er i mai–juli. Ungene fødes i hiet og forlater hiet på våren. Binnene har melk i rundt 2,5 år og ungene kan følge henne inntil fire år, ifølge SNL.

Sotkajervi har sett et par bjørner denne våren.

– Til nå har jeg sett tre forskjellige, men det kan jo bli flere, våren og sommeren er akkurat begynt, sier han.

I 2013 var NRK med Hermann Sotkajervi i Pasvik-skogene. Også den gang kom han svært nær en bjørn i Pasvik.