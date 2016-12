Trafikkfarlig skuterkjøring i Kautokeino

– Kjøringen som ungdommene bedrev i Kautokeino, skunne skapt trafikkfarlige situasjoner, melder leder for reinpolitiet, politiførstebetjent, Inger Anita Øvregård i en pressemelding.

– Politiet rykket ut etter klager fra publikum. En ble stanset og to andre stakk av. Politiet forsøkte å forfølge de to siste, men valgte å avbryte for ikke å skape trafikkfarlige situasjoner, skriver lederen for reinpolitiet i en pressemelding.

Manglet førerkort

-Ingen av de unge skuterkjørerne hadde førerkort for sneskuter, og kjørte til tider svært trafikkfarlig, forteller Øvregård.

– Vi ber foreldre om å påse at barn ikke får eller gis tilgang til kjøretøy de ikke har lov til å kjøre, sier I(nger Anita Øvregård. Hun forteller at politiet fra tidligere saker er kjent med at enkelte foreldre lar barna kjøre skuter uten at de har skuterlappen. Dette er alvorlig, sier hun.

Konsekvenser

Det kan få konsekvenser for ungdommen ved at de får sperrefrist og dermed må vente med å ta skuterlappen. I tillegg risikerer foreldre å få bøter for å ha lånt ut kjøretøyet til noen som ikke har lappen, sier politioverbetjent Inger Anita Øvregård i Reinpolitiet

– Det vil bli opprettet sak for brudd på veitrafikkloven, opplŧser reinpolitisjefen i pressemeldingen. Hun sier politiet kommer til å ha fokus på ulovlig snøskuterkjøring framover.