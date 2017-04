TIL vuoittáhalai

TIL spábbačiekčanjoavku vuoittáhalai ikte iežaset vuosttaš spábbačiekčama dán čiekčanáigodagas, go vuoittáhalle Odd-Grenlandii 1-0. Romssa spábbačiekčanjoavkku hárjeheaddji Bård Flovik dadjá ahte lei bahča vuoittáhallat, go sii han čikče mealgat buorebut go Odd.