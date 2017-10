Tana-jente ble verdensmester i bryting

– Hadde jeg sett henne nå, hadde jeg ikke klart å si noe. Jeg hadde mest sannsynlig grått, sier en svært stolt pappa Ole Thommy Boine til NRK.

Datteren hans Gunn Rita Boine er nylig blitt verdensmester i bryting når NRK får tak i han.

Det var lenge dramatikk rundt hvilken plassering Gunn Rita Boine skulle få sølv eller gull i juniorklassen i grenen sandbryting. Etter at det først virket som at hun hadde vunnet, så var hun plutselig vis-à-vis med de to andre bryterne, tyrkiske Nur Cinar, og greske Christina Demirkan.

Opplevelsen ble en berg-og-dal-bane for faren som fulgte spent med fra Tana.

– Først var det enorm glede, så var men helt nede i kjelleren. Så ble man sint. Før man igjen kunne juble, forteller Ole Thommy Boine, som har vært trener for sin datter da hun var yngre.

Kjempet hardt

Hverken pappa Ole Thommy eller NRK har lyktes med å få tak den nybakte verdensmesteren. Faren kan fortelle at VM-gull er noe datteren lenge har hatt som mål.

– Dette er noe hun har kjempet for i flere år nå. Hun har jo tidligere tatt bronse, og nå gikk det endelig hele veien, sier Ole Thommy Boine til NRK.

Sandbryting er en undergruppe av bryting. Verdensmesterskapet arrangeres denne helgen i Dalyan i Tyrkia. Tana er kjent for å ale frem gode brytere.