Talte Norges regjeringen midt i mot - nå er Berit Marie med i «sameregjeringen»

– Vi er veldig fornøyde. Nå er vi med i flertallet og har gode muligheter til å få gjennomslag for våre hjertesaker, sa Berit Marie Eira mandag morgen.

Det skjedde da påtroppende sametingspresident Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund (NSR) presenterte det nye sametingsrådet .

– Etter mitt syn blir reindriftspolitikken mer synlig. Flyttsamelista har samarbeidet med NSR flere ganger før og det har gått bra. Samtalene vi har hatt nå har vært veldig bra. Vi står ikke så langt fra hverandre om politiske meninger, sa Eira etter pressekonferansen.

I 2014 talte politikeren fra Kautokeino landets regjering og storting midt i mot. Hun nektet å godta kravet om å redusere reinflokken sin selv om staten truet med tvangsmulkt.

– Størrelsen på bota er så stor at det vil bli umulig å betale så mye i måneden. Det vil være umulig. Vi har valget mellom å etterkomme statens reduksjonskrav eller å gi i fra oss all løsøre og eiendeler, og flytte inn i en lavvo, sa Berit Marie Eira til NRK i november 2014.

– Staten overstyrer

Dette svarte hun da NRK Sápmi og avisa Ávvir før høstens valgkamp ba listetoppene svare på hvilke saker som var viktig for dem :

– Staten overstyrer. Viktigste blir å få tilbake selvstyre som reindriften har.

Spørsmålet blir nå hvordan hun som medlem av sametingsrådet kan gjøre noe med det hun mener er statlig overstyring av reindrifta.

Som medlem av reindriftsstyret markerte hun seg i alle fall som en tydelig stemme mot statens krav om reintallsreduksjon.

– Vi føler oss rett og slett overkjørt selv om loven sier vi har selvbestemmelse, sa hun til NRK for tre år siden.

Reindriftsstyret er faglig rådgiver for den sentrale reindriftsadmininstrasjonen. Landbruks- og matdepartementet er overordnet myndighet.

Ba om tillit fra reindrifta

Utnevningen av Berit Marie Eira og Ellinor Marita Jåma kan være Aili Keskitalos (48) første skritt som sametingspresident til å skape tillit.

– Jeg håper at Sametinget får tillit hos reindriftsnæringen til å ta et større ansvar for utviklingen av reindriftspolitikken. I dag framstår det som en tillitskrise mellom næringa og myndighetene, et ensidig fokus på kontroll av reintall, og lite fokus på reell utvikling av reindriften, sa hun til NRK Sápmi og Ávvir før valgkampen startet.

Det spesielle med Eira og Jåma er at sistenevnte tar plass i sametingsrådet om to år. Ellinor Marita Jåma (38) har siden juni 2014 vært leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) .

DISSE VIL AILI HA MED: Når Aili Keskitalo blir valgt på torsdag så vil dette være rådet hennes, fra venstre: Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), Henrik Olsen (NSR), Aili Keskitalo (NSR), Silje Karine Muotka (NSR), Berit Marie Eira (Flyttsamelista) og Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh). Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Vil ha flere ansatte som jobber med reindrift

38-åringen som i 2010 ble kåret til årets Nord-Trønder foran blant annet Petter Northug og Joralf Gjerstad, representerer Åarjel-Saemiej Gielh.

Før årets valgkamp startet svarte Ellinor Marita Jåma følgende på om hva som blir viktigst innen reindriftspolitikken .

– Sametinget må styrkes med reindriftsfaglig kunnskap. Vi trenger flere ansatte som jobber med reindriftsfaglige spørsmål på Sametinget. De viktigste sakene den kommende perioden blir å stoppe alle de store inngrepene i reinbeiteområder og at rovdyrbestanden reduserer.

Slik svarte de øvrige rådsmedlemmene Silje Karine Muotka , Mikkel Eskil Mikkelsen og Henrik Olsen på spørsmålene før valget.