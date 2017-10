Nytt sametingsråd - følg direktesendingen fra Sametinget

NSR og Aili Keskitalo ble de store vinnerne etter sametingsvalget 11. september 2017.

– Vi presenterer det nye sametingsrådet mandag 09.10.17 kl. 08.00 på Sametinget i Karasjok, opplyser Aili Keskitalo i en pressemelding.

I følge avisa Ságat (innlogging kreves) har NSR blitt enig med Senterpartiet, Åarjel-Saemiej Gïelh og Flyttsamelista om et formelt samarbeid som grunnlag for et nytt sametingsråd.

Grupperinga har et flertall med 22 av Sametingets 39 representanter. Av disse har NSR 18, Senterpartiet 2, Åarjel-Saemiej Gïelh 1 og Flyttsamelista 1 representant.

President for tredje gang

Aili Keskitalo, norsk-samisk politiker (NSR), tidligere sametingspresident.

Keskitalo har Master i økonomi og yrkesbakgrunn som førstekonsulent ved Samisk høgskole i Guovdageaidnu (Kautokeino), næringskonsulent i Kautokeino kommune, og kabinansatt i SAS.

Hun har vært styremedlem og senere leder i Guovdageainnu sámiid searvi (et lag av Norske samers riksforbund, NSR), og senere leder av NSR (2003-2005, 2008-2015).

Keskitalo har vært representant på Sametinget fra 2005. Hun ble først innvalgt som representant fra valgkrets Kautokeino, og etter valgkretsreformen i 2009 fra valgkrets Ávjovárri.

Hun har vært president i det norske Sametinget i to perioder, 2005–2007 og 2013–2016.

Keskitalo er den første kvinnen som har blitt valgt til sametingspresident i noe land. Kilde: Store norske leksikon

NRK Sápmi streamer offentliggjøringen av det nye sametingsrådet. Sendingen starter kl 0755, og den får du se om du klikker på bildet øverst i artikkelen.