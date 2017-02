Sykdom spør ikke om du er ung eller gammel

Hva er det unge friske mennesker bekymrer seg om? Det kan være så mangt.

I dagens samfunn med kroppspress er trening veldig viktig, å se bra ut. Er du ikke muskuløs eller slank og fin kan det svekke selvtilliten din.

Så er det viktig at du har fin bil, unge gutter vil helst kjøre rundt i en BMW som imponerer damer.

Når det viktige blir uviktig

Men hva når disse tingene bare blir et parentes i livet? Hva når legen forteller deg at du har en svulst i hodet som må opereres vekk ellers dør du.

Dette er ikke noe artikkelforfatteren har kjennskap til, men det har Peder Idivuoma i aller høyeste grad.

Som 26-åring fikk han påvist svulst i hodet på størrelse med en tennisball. Acusticusnevrinom heter svulsten på fagspråk.

Kona behøver vinterved

Vi skrur tiden tilbake til januar 2014. Peder er på jobb og kjører traktor, klokka er 0855. Fem minutter senere våkner Peder, nå er han halvveis liggende inne i traktoren.

Først skjønner han ingenting. Men smertene i hodet indikerer på at noe er galt. Peder skjønner at han har besvimt.

Han drar til legen, hvor han besvimer igjen. Røntgen bildene forteller den harde sannheten, svulsten er livstruende og må opereres vekk fortest mulig.

Kommer han til å overleve? Legen kan ikke svare på det spørsmålet. Det er det ingen som vet.

Peder fisker frem telefonen, han skjønner sjøl at nå er han ikke i stand til å ta vare på familien sin, kona og parets 2 barn.

Han ringer ikke til kona Ingá Elisá, men til Ingás onkel. Det første Peder tenker på etter sjokkbeskjeden, er at kona og barna må få vinterved. Det er enda flere måneder før våren kommer.

– Det viktigste for meg var å sørge for at familien min ikke fryser, forteller Peder til meg imens vi venter på Studio Sápmi-opptakene.

Peder Idivuoma ja Ingá Elisá Påve Idivuoma i Studio Sápmi. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Den natten legen ringer

Etter operasjonen våkner ikke Peder. Han ligger i koma. Familien er samlet og de er redde. Peder svever mellom liv og død.

Etter flere netter på sykehuset velger familien å trekke seg litt unna. Få litt pause fra sykehusets vegger. Men midt på natta ringer telefonen, nå er det kritisk. Familien haster seg til sykehuset.

Igjen klarer Peder å kjempe seg tilbake, han skal overleve dette. Etter 2 uker i koma våkner han.

Nå veier Peder bare 48 kg. Han kan ikke bevege noe som helst i kroppen. Han har ikke stemme til å snakke.

Etter rehabilitering begynner Peder å gå igjen, stemmen kommer også tilbake.

Selv om det har gått 3 år siden disse hendelsene, så blir Ingá Elisá hjemsøkt av den telefonsamtalen den dag i dag. Hun får frysninger straks noen nevner den natta Peder kjempet sitt livs kamp.

Åpenhet er viktig

For paret er åpenhet om sykdommen viktig. Selv om det har vært tabu blant samer å snakke om private ting som sykdom, så er dette i ferd med å endre seg.

Nå er det vanlig å informere venner og bekjente gjennom facebook om livshendelser. Om dette blir det også snakk om i ukens «Studio Sápmi».

Her kan du se ukens «Studio Sápmi» med deriblant Peder Idivuoma og Ingá Elisá Påve Idivuoma som gjester.

Programmet blir også sendt på NRK1 onsdag klokken 2315.