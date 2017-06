Svartelistet plante i Porsanger

Planten har egenskaper som gjør at den fortrenger de opprinnelige plantene som vokser i området.

Vinterkarsen har også veldig høy produksjon av frø. I området den er observert i er det grunnlendt mark med kalkrike områder. Planten trives også i hagene og i bøndenes åkrer.

– Denne planten er svartelistet fordi den kan spre seg veldig fort, sier jordbrukssjef Ingrid Golten i Porsanger kommune.

Jordbrukssjef Ingrid Golten Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Oppdaget i fjor

Blomsterplanten vinterkarse, som er svartelistet, er hittil observert over en strekning på 50 meter langs veikanten og i et området i et grustak mellom Jonsnes og Gåradak på vestsiden av Porsangerfjorden.

Planten ble oppdaget i fjor vår, men den er tidligere observert i Lakselv-området.

– Vinterkarse utgjør ingen fare for dyr som beiter i området, sier jordbrukssjef i Porsanger kommune, Ingrid Golten.

Gift kan bli tatt i bruk

Det kan være aktuelt å få med flere instanser i jobben med å fjerne planten. Kommunen har derfor sendt brev til Fylkesmannen, Vegvesenet og FeFo.

Ifølge Golten mener Vegvesenet at det må være mulig å slå tidlig i skråningene der som er deres område. Til slutt vil en måtte vurdere ytterligere tiltak.

– Det kan bli aktuelt å bruke sprøytemidler som inneholder gift. Dersom en vil unngå dette så kan en gå inn i området og manuelt plukke bort plante for plante, sier Golten.

Hun advarer også folk i å ta med seg planten og plante denne i deres egne hager.