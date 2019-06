Derfor kan det være farlig å importere planter fra utlandet

Det kan være fristende for mange nordmenn å kjøpe med seg noen planter når man er på reise, eller handle på nett.

Det bekymrer Mattilsynet.

– Vi er bekymret for at disse plantene kan ha med seg blindpassasjerer som kan være farlige. Ikke bare for plantene i hagen din, men for kommersiell mat-, frukt- og grønnsaksproduksjon i Norge, og for miljøet i skogen vår, sier Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef i Mattilsynet.

Advarer mot utenlandske jordbær

Han trekker frem jordbærplanten som et eksempel.

– Det har lenge vært forbudt med jordbærplanteimport i Norge, men nylig ble det åpnet for det, for å få nye sorter, en lengre sesong, og flere jordbær i Norge. Disse plantene kan også være syke. Kjøper du plantene selv på nett vet du ikke hva du kan få med deg.

ADVARER: Seksjonsleder i Mattilsynet Are Tømmerberg Sletta mener import av planter er farlig både for den enkeltes hage, for matproduksjon i Norge og miljøet i skogen. Foto: NRK

Mange insekter, snegler og andre organismer er skadedyr på planter. Det er også mange organismer som bakterier, virus og sopp, som forårsaker sykdom på plantene.

– Selv om plantene ser friske ut, kan de skjule smitte. Flere av skadedyrene og plantesykdommene kan ligge latent i planter og jord i lang tid før eggene klekkes eller sykdommen bryter ut. Dette gjør det vanskelig både å oppdage skadegjørerne og å bekjempe dem før de er spredt og ikke lenger mulig å utrydde, sier Sletta.

JORDBÆR: Det var i lengre tid forbudt å importere jordbærplante til Norge, men nylig ble det tillatt. Men det er ikke uproblematisk, ifølge Mattilsynet. Foto: Dagfinn Nyhammer

Kan få smitte fra Europa

Mattilsynet påpeker at plantehelsen i Norge er god i Norge sammenlignet med andre europeiske land.

Men den økende handelen fra utlandet, både kommersiell og privat, øker altså risikoen for at nye skadegjørere får fotfeste her i landet.

– Andre land i Europa strever med mange skadedyr og plantesykdommer som vi til nå har vært forskånet for i Norge. Om vi ikke er forsiktige når vi handler planter og jord fra andre land, så kan det få store konsekvenser.

Alle må ta ansvar selv

Mattilsynet påpeker at den enkelte selv er ansvarlig for at kjøpet av planter blir gjort riktig, og at man ikke innfører skadegjørere.

I korte trekk er det fire ting man må kjenne til når man skal importere planter.