Suoládii – ja das maŋŋá gáskkii vel

Plassje-politiijat válde vuossárgga eahkedis 30-jahkásaš almmáiolbmo gitta, go lei buvddas suoládan gálvvuid. Muhto das ovdal lei suola vuos gáskán buvdaeaiggáda, go eaiggát fámuin bissehii suollaga go geahčalii báhtarit: