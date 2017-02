Da Rolf Magnus la tyven i bakken, satte tyven tennene i låret hans

– Heldigvis var olabuksa såpass tjukk at han ikke greide å bite gjennom skinnet i låret. Jeg er hoven og det gjør vondt, men jeg slapp å ta stivkrampesprøyte, sier Rolf Magnus Engzelius (59), innehaver av G-Sport-butikken på Røros.

Det var mandag ettermiddag at han la på sprang etter en tyv som hadde stjålet to dunjakker og ei bukse fra butikken hans. Engzelius og en kollega greide til slutt å omringe tyven. Så la Engzelius mannen i bakken.

Spyttet og bet

– Da ble han ganske desperat. Han prøvde febrilsk å komme seg løs, og han spyttet på meg. Det kom flere til som hjalp til med å holde ham nede. Plutselig greide han å frigjøre hodet sitt, og så beit han tak i låret mitt, sier Engzelius.

Politifolk, som tilfeldigvis var på stedet i fritiden sin, agerte og fikk kontroll på tyven, en mann i 30-årene som beskrives som en kjenning av politiet.

– Politiet skal virkelig ha ros for at de grep inn, til tross for at de ikke var på jobb. Det er dette som er nærpoliti i praksis. Politiet på Røros gjør en fantastisk jobb, sier Engzelius.

Dro til lege

Tyven ble kjørt til lensmannskontoret. Engzelius tok seg en tur til lege. Der ble det konstatert at bittet ikke var så alvorlig at det måtte sprøytestikk til.

– Heldigvis, sier Engzelius.

Det var en kunde som tipset butikkledelsen om at det var en kar som stjal fra dem.

– Vi tar tyver rett som det er. Vi har et godt system. Han som stjal fra oss i dag, hadde kastet fra seg den ene dunjakka i en bakgård. Heldigvis var det en observant nabo som oppdaget dette. Han varslet oss, og jakka er kommet til rette, sier Rolf Magnus Engzelius.