Seere strømmer til Youtube for å høre joik: – Folk vil ha noe annerledes

Alexander Rybaks nyproduserte joik Let the music guide you, ble publisert forrige lørdag på Youtube. Den har blitt en hit på Youtube.

– Det er hyggelig at videoen blir delt så mye på internett. Det virker som om «jungeltelegrafen» spredde seg fort på skolene i Nord-Norge. Det gleder mitt musikalske hjerte, forteller en glad Rybak.

Musikkekspert og anmelder Christine Dancke.

Musikkekspert og anmelder Christine Dancke skjønner hvorfor joik tar av på YouTube.

– Det er en tid hvor mye av populærmusikken høres veldig lik ut, og gjennom det tror jeg det kan oppleves enda sterkere å bli berørt av noe uventet (som joik er for mange journ. anm.), sier Dancke.

Seertallene øker stadig

Det er mange unge som bruker YouTube, og en av dem er Amalie Risten Urheim.

– Det er jo en snakkis på sosiale medier, blant ungdom og generelt i store sammenheng. Ofte får man høre «har du hørt det?», og da vil man være oppdatert, mener Amalie Ristin Urheim.

Alexander Rybak var forrige uke første artist ut i NRK Sápmis program «Muitte Mu». Siden fremføringen til Rybak ble publisert på Youtube, har seertallene stadig steget, og fortsetter å gjøre det. På under én uke har joiken fått over 170.000 visninger.

– Mamma og pappa ble veldig glad av å se meg så inspirert. Det har flere venner kommentert også, at jeg så ut til å være veldig inspirert. Og det er jeg jo! sier en fornøyd Rybak.

Det er ikke bare Rybak og hans joik som det går bra med på Youtube. Stjernekamp-vinneren Ella Maria Hætta Isaksen har med sine to joiker «Máze» og «Ozan», under Stjernekamp-deltakelsen nådd nærmere 350.000 visninger.

Moderne uttrykksmåter via joik

Per Sundnes, tidligere kommentator i Eurovision Song Contest og Norsk Melodi Grand Prix.

Per Sundnes, tidligere kommentator i Eurovision Song Contest og norsk Melodi Grand Prix mener grunnen til at joik går bra på Youtube er fordi det er ny måte å se levende bilder på. Videre forteller han:

– De fremfører joik på en ny måte som dermed når et yngre publikum.

Joiken vekker tydeligvis følelser hos seerne. I kommentarfeltet til Alexander Rybaks joik på YouTube, skriver en seer: «So touching. If it was longer I would have cried. I mean it. Just awesome as always.»

– Joik er en så sterk del av kulturen. Jeg trur det hadde vært likedan hvis det var snakk om en samisk sang, bekrefter Amalie Risten Urheim.

– Jeg blir stolt av min kultur, når ting som dette går viralt, legger hun rørt til.

Husker du denne joiken? Den har nådd over 11 millioner visninger på YouTube.