Ole-Henrik kom ut som homofil da han var 15. Siden da har han hatt mange tanker om egen identitet.

– Det var dessverre slik at i det samiske miljøet der jeg kommer fra, var det ikke så stort rom for å være annerledes.

Han kommer fra bygda Bleikvasslia i Hemnes kommune.

Selv om det finnes mange samiske stedsnavn og at Elsa Laula Renberg har bodd i området, er ikke det samiske så synlig der, ifølge Ole-Henrik.

– Jeg har vokst opp med en slags oppdelt forståelse av hva det er å være samisk.

– Det ble på et tidspunkt viktig for meg å faktisk stå frem som skeiv. Først og fremst for min egen del. Men det gjorde også dessverre at jeg tok en pause fra å være samisk.

Det var ingen, som Ole-Henrik viste om, han kunne snakke med om dette. Det ble for vanskelig å bære alle identitetene.

Nå i ettertid skjønner han at det kan virke rart å velge bort å være same, for i dag er det en selvfølge for han å være samisk og skeiv samtidig.

– Det finnes en slags forventing om at man bare kan være på én måte hvis man tilhører en identitet. Og det har jeg for så vidt trodd på.

Ole-Henrik forteller at tiden etter han kom ut som skeiv og la fra seg det samiske i ham, gjorde at han følte seg oppdelt.

Vanskelig å skille seg ut i minoriteter

Når man hører til flere minoriteter er det flere ting som skiller deg fra flertallet, sier Elisabeth Stubberud, leder for Garmeres.

– Samehetsen er utbredt, vi vet det samme om å være skeiv. Begge de tilhørighetene markerer oss og gjør oss mer synlig og mer utsatt.

NIMs forskning om «Holdninger om samer og andre minoriteter i Norge» viser at hat mot minoriteter skjer.

Elisabeth Stubberud er leder for organisasjonen Garmeres og har også gjort mye forskning på kjønn, seksualitet og mangfold. Foto: Nelly Engström / NRK

Mange skeive samer, søker til skeive miljøer for å finne ut hvordan man lever et skeivt liv. Da opplever mange at de skeive miljøene ikke vet nok om å være same. Dette fører til at man kan føle seg annerledes, forklarer Stubberud.

– Man faller mellom to stoler, hører ikke hjemme verken her eller der.

Under årets Sápmi Pride i Gällivarre. Foto: Nelly Engström / NRK

– Du må huske, det er ok å være deg. Du er bra nok som du er. Også som skeiv. Du er ikke alene, og det blir bedre.

Hvis du trenger noen å prate med kan du kontakte Garmeres på Instagram eller Facebook.

Det skeive samiske miljøet er i utvikling Ekspandér faktaboks En rapport fra 2018 viser at dette miljøet har vokst iløpet av de siste årene og det finnes et støttende fellesskap blant unge skeive samer. Dette forteller skeive samer og kverner som har vokst opp i forvaltningsområder for samisk språk: Religion er viktig mange steder, selv om man selv ikke er religiøs. Familie er også viktig, og dette kan påvirke hvordan det er å komme ut som skeiv.

Sápmi Pride er viktig fordi samiske lokalsamfunn kan vise at dette er et viktig tema for dem.

Mange har et sterkt ønske om å være et forbilde for andre unge skeive samer.

De sier også at det er et støttende fellesskap blant samisk ungdom. Hvis man ser på holdninger til LHBTIQ-personer, både for landet som helhet og i Nord-Norge, har disse bedret seg betraktelig fra 2008 til i dag, ifølge bufdir sine hjemmesider. Les mer her. (Ekstern lenke)

Stolt over det samiske igjen

I 2013 stengte staten nesten sameskolen i Hattfjelldal. Da forsto Ole-Henrik at det ikke lenger gikk å unngå å være same. Da var pausen over. Han følte at han måtte opp på barrikadene og kjempe.

Ole-Henrik (til venstre) og andre samiske ungdommer i demonstrasjon utenfor Stortinget. Foto: LARS-PETTER KALKENBERG

Ole-Henriks hjertesak ble hjelpen han trengte for å ta tilbake det samiske.

– Dette er så viktig og jeg kan ikke la min stolthet eller redsel stå i veien for et sånn type tilbud som er så viktig for vår kultur.