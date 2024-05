Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Reinslakteriet AS (tidligere Min Boazu) har saksøkt Rema 1000 og krever minst 28 millioner kroner for tapt fortjeneste.

Våren 2021 startet en avtale som skulle strekke seg over fem år mellom Reinslakteriet AS (tidligere Min Boazu) og Rema 1000.

Avtalen gikk ut på at Reinslakteriet AS skulle få 12 prosent fortjeneste, og Rema 1000 skulle kjøpe 17.500 rein i året fra Reinslakteriet.

Allerede november 2022 sa Rema 1000 opp avtalen. De forteller at «brudd på avtalen» og «slakteriets økonomiske situasjon» var blant årsakene.

Nå krever Reinslakteriet AS en erstatning på minst 28 millioner kroner. De mener at Rema 1000 ikke hadde grunnlag til å heve avtalen.

Det var Børsen som omtalte saken først.

Rema 1000 og Min Boazu (nå Reinslakteriet) inngikk en avtale som skulle vare i fem år. Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Enorm belastning

Daglig leder i Reinslakteriet, Lasse Kvernmo, ønsker ikke å stiller til intervju.

– Det er en enorm belastning og påkjenning, skriver Kvernmo i en SMS til NRK.

Advokat Knut Hurum representerer Reinslakteriet og omtaler opphevelsen av avtalen som dramatisk.

Knut Hurum var en av advokatene som bisto Nord-Fosen sijte i Høyesterett. Foto: Erik Lieungh

– Når den eneste og store kunden avslutter avtalen på den måten, så er det selvfølgelig dramatisk, sier Hurum.

Hurum forteller at avtaleoppsigelsen har ført til at slakteriet har sluttet med driften, og at det har gitt store konsekvenser for de 25 ansatte i bedriften.

– Reinslakteriet har måttet innstille driften, rett og slett. Rema 1000 hadde sikret seg å være den eneste kunden, sier Hurum.

– Når de avslutter avtalen, hadde ikke reinslakteriet noe annet valg enn å innstille driften, og de ansatte har da ikke lenger en jobb.

Min Boazu har tidligere gått i konkurs, før de kom tilbake og skulle starte med blanke ark.

Skyldte titalls millioner kroner

Line Aarnes er kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000.

I en e-post til NRK skriver hun at bakgrunnen for opphevelsen av avtalen var slakteriets krevende økonomiske situasjon, i tillegg til at det ble avdekket alvorlige brudd på avtalen.

Aarnes skriver at Reinslakteriet var skyldig Rema 1000 flere titalls millioner kroner på tidspunktet da avtalen ble hevet.

Det bestrider Reinslakteriet.

Line Aarnes forteller at forteller at «brudd på avtalen» og «slakteriets økonomiske situasjon» var årsaken til opphevelsen av avtalen. Foto: REMA 1000

– For at reineierne ikke skulle bli den lidende part for den økonomiske situasjonen Min Boazu hadde satt seg i, valgte Rema 1000 høsten 2022 å betale ut reineierne direkte, for å sikre at de fikk betaling for reinsdyrene de hadde levert til Min Boazu (Reinslakteriet), skriver Aarnes.

– Dette ble gjort som et tillegg til det som allerede var betalt til Min Boazu.

Aarnes forteller at Reinslakteriet fikk mulighet til å legge frem en konkret plan for tilbakebetaling, refinansiering av selskapet og en ny konkurransedyktig produktkalkyle.

– En slik plan ble dessverre aldri presentert, sier hun.

Rema 1000 tok regninga da flere reineiere og ansatte ved slakteriet ventet på lønn og oppgjør.

Advokat Hurum mener på sin side at det Rema 1000 sier er misvisende, og at det ikke var noen dialog om en slik plan før hevelsen av avtalen.

– Før samarbeidsavtalen ble hevet var det ingen kontakt mellom partene om dette, tvert imot var det slik at Reinslakteriet en rekke ganger henvendte seg til Rema om samarbeidsavtalen uten at de besvarte henvendelsene, sier han.

Reinslakteriet mener at de har levert det de hadde forpliktet seg til.

– Vårt synspunkt er som nevnt at man har levert det reinkjøttet man har vært forpliktet til, og man har fått den betaling som man har vært berettiget til etter avtalen, sier Hurum.

Få dager etter det ble kjent at Reinslakteriet AS krever erstatning av Rema 1000, meldte avisa iFinnmark at Industrikulde AS begjærer Reinslakteriet AS konkurs.