Ráhkkanit giđđii

Grieg Seafoods Hámmárfeasttas áigu dál ráhkkanit giđđii, go luitet ođđa guliid guollegárddiide giđđat dahje geasset. Dat boahtá ovdán maŋŋel go fitnodaga leat gohččon gurret olles guollebiebmanrusttega, maŋŋel go fuomášedje ILA virusa ovtta guollegárddis basiid gaska. Gaskaboddosaš meroštallamat čájehit ahte fitnodat lea manahan 25 miljovnna ruvnno.