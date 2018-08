Politiet oppretter sak om hatefulle ytringer etter innlegg om «samejævlan»

– Vi har opprettet en sak som går på hatefulle ytringer ovenfor noen på grunn av deres nasjonale eller etniske opprinnelse, sier lensmann Jim Kristiansen i Ytre Salten lensmannsdistrikt.

Mannen har vært på avhør og erkjent straffeskyld, forteller lensmannen.

– Vi sender saken til jurist, og det blir tatt en påtalemessig beslutning.

Tidligere i august reagerte en mann i Nordland da han leste en nyhet i Avisa Nordland om reinsdyr som oppholdt seg på en bilbru.

Lensmann Jim Kristiansen i Ytre Salten lensmannsdistrikt advarer mot å skrive hatefulle innlegg. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

«Bare kjør på reinan»

Mannen i 40-årene kastet seg over tastaturet og skrev et innlegg i kommentarfeltet på avisens Facebook-side og nettside.

I innlegget oppfordrer han folk til å kjøre på reinene, og forteller at han selv bevisst prøver å treffe dem.

«Klarer som regel å treffe med døra», skriver han.

Han betegner samer som blant annet samejævler, at de er uærlige, røyker hasj, 1,30 meter høye og lukter bål.

«No gidd e ikke skriv meir, bi så fette provosert på disse samejævlan.. Burde ha bedt dem reise til h...», skriver han i slutten av innlegget.

Mannen beklager at innlegget var støtende.

– Det var ment som humor, men også litt sarkasme, sier mannen til NRK i dag, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Her kan du lese hele innlegget:

Skjermbilde av innlegget på Avisa Nordland sin Facebook-side 2. august, som senere ble slettet. Foto: Skjermbilde / Facebook-innlegg datert 2. august

– Nå må det bli stopp

Hans Petersen fra Saltdal er mektig lei netthets mot samer og andre minoriteter, og anmeldte innlegget.

– Nå må det bli stopp, vi lever i 2018. Den hetsen som lever i dag er gammel dritt som ligger og ulmer, som egentlig ikke hører hjemme noen plass, sier Petersen.

Han håper at anmeldelsen kan bidra til at samfunnet får satt et punktum mot slike innlegg.

– Dette finner vi oss ikke i. Jeg ønsker at hetsen blir borte.

Hatefull ytring

Politiet i Nordland bekrefter at de har etterforsket et utsagn som er anmeldt som trakassering og mobbing av folkegruppe.

Politiinspektør i Nordland politidistrikt, Bjarte Walla. Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Politiet oppfatter at anmeldelsen gjelder en mulig overtredelse av straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer ovenfor noen på grunn av deres nasjonale eller etniske opprinnelse, sier politiinspektør i Nordland politidistrikt, Bjarte Walla.

– Bestemmelsen har en strafferamme på bot eller fengsel inntil tre år dersom utsagnet forsettlig eller grovt uaktsomt er framsatt offentlig, legger Walla til.

Lensmann Jim Kristiansen forteller at mannen har forstått at det var egnet til å være sårende. Nå advarer han andre mot å skrive slike innlegg.

– Vi ser på kommentarfeltene at folk ikke teller til ti før de skriver. Flere ganger har vi oppsøkt folk som skriver innlegg som er i grenseland for hva som er straffbart. Da har vi tatt en samtale der vi ber de om å tenke seg om.