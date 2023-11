Loga sámegilli

Oslo politidistrikt håndterer flere demonstrasjoner hver uke.

Enkelte ganger oppfører demonstrantene seg på en måte som ikke er forenelig med ro, orden og sikkerhet eller innenfor ytringsfrihetens rammer, men dette har ifølge politiet ikke vært et problem under Fosen-demonstrasjonene.

Strand forteller at de har hatt en god dialog med Fosen-demonstrantene. Foto: Politiet

– Det har vært kloke folk som har forstått hvor grensene går, slik at man får fram et viktig budskap på en god måte.

Det sier Martin Strand, leder for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.

Fikk fram budskapet uten bråk

Sivil ulydighet er lovbrudd som begås i full åpenhet. Lovbruddet er ikkevoldelig, og avgrenset til en bestemt sak. De som begår sivil ulydighet, må følge alle andre regelverk.

Dersom man bryter loven, og for eksempel ikke retter seg etter det politiet ber en gjøre, kan reaksjonen bli alvorlig.

Slik beskriver Justismuseet sivil ulydighet.

I forbindelse med Fosen-aksjonen i mars, grep politiet inn mot sivil ulydighet og fjernet aksjonister som sperret inngangen til flere departementer.

Som hovedstadspoliti griper Oslo politidistrikt inn i mange demonstrasjoner og markeringer, men under Fosen-demonstrasjonene så politiet ingen grunn til å utstyre seg med hjelmer og skjold. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Politiet opplevde likevel at dialogen med Fosen-aksjonistene var god.

– De har fått fram et enormt viktig budskap, uten å lage konflikt og bråk rundt det. De har gjort det på en verdig måte og i god dialog med oss, og det tror jeg det er noen andre som kunne ha lært litt av, sier Strand.

Politiets nøytrale rolle

I en SMS til NRK skriver Ella Marie Hætta Isaksen:

– Politiet oppførte seg pent og gjennom påtaleunnlatelsen viser de at de har forståelse for hvorfor vi aksjonerer.

– Det er akkurat derfor de ikke har, virker det som, villet arrestere oss, og vi er blitt nødt til å venne oss til at vi ikke vet når eller om de skal arrestere oss.

Noe mer ønsker hun ikke å utdype.

Ella Marie Hætta Isaksen sier at politiet har oppført seg pent og gjennom påtaleunnlatelsen viser de at de har forståelse for hvorfor de aksjonerer. Foto: DRAGAN CUBRILO / NRK

Selv om politiet måtte gripe inn og fjerne Fosen-aksjonister som sperret departementene, så ønsker ikke politiet å bøtelegge dem for lovbrudd i vinter.

At de demonstrerer mot et pågående menneskerettighetsbrudd, har ifølge Strand ikke påvirket hvordan politiet håndterte situasjonen.

– Det er veldig viktig at vi har en nøytral tilnærming til de som demonstrerer uansett hvilket budskap de har, så sånn i utgangspunktet nei.

– Men så er det jo klart at vi også får med oss hva som foregår i samfunnet, men politiets rolle skal være veldig nøytral i en sånn sammenheng, sier Strand.

Selv om politiet måtte gripe inn og fjerne Fosen-aksjonister som sperret departementene, så ønsker ikke politiet å bøtelegge dem for lovbrudd i vinter. Foto: Alf Simensen / Alf Simensen

Under siste Fosen-aksjonen som var i oktober, valgte politiet å ikke arrestere demonstrantene, ettersom de fant ikke noe særlig grunnlag til arrestasjoner.

– Det er ikke alle som har en høyesterettsdom i ryggen, så det gjør jo noe med tilnærmingen vår.

Saken er ikke ferdig behandlet

Politiets håndtering av Fosen-aksjonistene må sees i lyset av en ny høyesterettsdom, som klarlegger rammene for ytringsfrihet og hvordan politiet skal forholde seg til demonstrasjoner som i utgangspunktet er ulovlig.

Det mener advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma som bistår noen av aktivistene.

Olaf Halvorsen Rønning mener at politiet og statsadvokaten har brukt for lang tid i avgjørelsene. Foto: Elden Advokatfirma / Elden Advokatfirma

– Den sier at hvis politiet velger å bryte opp demonstrasjonen, og det i tillegg reageres med straff, så kan dette samlet sett være et såpass inngripende tiltak i demonstrantenes ytringsfrihet at det bryter mot menneskerettighetene.

Rønning mener at politiet og statsadvokaten har brukt for lang tid i avgjørelsene.

– Vi synes dette har tatt unødvendig lang tid, vi mener at de føringene Høyesterettsdommen ga var relativt tydelige og at dette sånn sett bør være en enkel sak å avgjøre.

– Dels særlig all den tid at en rekke av klientene våre har vært mindreårige da dette skjedde, og da er det særlig krav til at dette skal gå raskt. Det er svært uheldig at dette har tatt så lang tid.

Normalt skrives forelegg ganske umiddelbart, men saken er fortsatt til behandling. Statsadvokaten tar siktet å få den ferdig i løpet av de nærmeste ukene.

Beate Brinch Sand sier at påtaleunnlatelsen ble oversendt Oslo statsadvokatembeter 8. juni med forslag om påtaleunnlatelse uten vilkår for samtlige 28 siktede. Foto: Anders Fehn / NRK

– I denne konkrete saken ble sakene prioritert etterforsket raskt, men vanskelige juridiske vurderinger lå til grunn for at politiet har brukt noe mer tid, sier påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt.