Påskearrangementer skaper liv i samebygder

Reinkappkjøring, skutercross, sang-og joikekonkurranser, konserter er bare noe av det som skjer i Karasjok og Kautokeino i påska.

I år arrangeres i tillegg Liet internasjonale sangkonkurranse i Kautokeino på skjærtorsdag.

Festivaler Karasjok er en stiftelse som arrangerer påskefestival og andre arrangementer i Karasjok kommune gjennom hele året. Daglig leder Kenneth Eliassen forteller her hva Karasjok byr på i påskeuken.

Festivaler Karasjok byr på mange aktiviteter

Festivaler Karasjok byr på ute- og inneaktiviteter i påskeuka. Allerede palmelørdag er det Høgmesse med konfirmasjon, slik det alltid pleier å være. Palmesøndag er det også Høgmesse med konfirmasjon.

Lørdag før palmesøndag og palmesøndag er som regel viet til konfirmasjon. Her et bilde av konfirmanter fra Karasjok, kledd i sine fineste drakter. De aller fleste kledd i kofte fra Karasjok. Foto: Sigve Nedredal / NRK

Beassi Festivaler har flere aktiviteter palmelørdag og palmesøndag. Mandag og tirsdag etter palmesøndag er slalåmbakken åpen, og tirsdag arrangeres det også workshop for ungdom i Duodji.

Aktiviteter inne og ute

Onsdag før skjærtorsdag er det mulig å blåse seg en glasskule på Boble Glasshytte, og samme kveld er det konsert med DuolvaDuottar og Aili på Idrettshallen i Karasjok. Skjærtorsdag er det Høgmesse med konfirmasjon på Suossjávre fjellkapell.

Samme dag, skjærtordag, er det også reinkappkjøring i Karasjok sentrum, og på kvelden er det konserter i Idrettshallen med Sámiid Elvis/ Samenes Elvis Johan Mikkel Utsi, Felgen Orkester og Kevin Boine.

Langfredag kveld er det konsert med Sofia Jannok og Kalle Urheim på Idrettshallen.

Karacrossen KaraX arrangeres påskelørdag

Påskelørdag er det som vanlig KaraX på grusbanen i Karasjok, og på kvelden er det konsert på Idrettshallen med Rolffa feat GM, AGY, ISÁK, Mollet og Biti.

Første påskedag er det Høgmesse i Karasjok kirke, og Nils Peders turrenn på Ravnastua. Andre påskedag er det Høgmesse i Karasjok kirke.

Slalombakken i Karasjok er åpen hver dag i påsken.

Påskefestivalen i Kautokeino byr på musikk og uteaktiviteter

«Liet Internasjonal 2017» arrangeres skjærtorsdag i Kautokeino. Det er en sangkonkurranse for Europas minoritetsspråk. Liet sangkonkurranse er en vandrende konkurranse, som tidligere er blitt arrangert en gang før i Sápmi, i Østersund. Og denne gangen har Kautokeino takket ja til å arrangere denne sangkonkurransen.

Mange aktiviterer i påskeuken i Kautokeino

Arrangementene går over en uke, fra 8.april til andre påskedag. Produsent for Musikkfestivalen i Kautokeino, Ol-Johan Gaup, håper på mye liv i bygda i påskeuka.

Han forteller at det er mulig å få med seg teaterforestilling, en mengde konserter, reinkappkjøring, scootercross, duodji-utstillinger, og også bilde og kunst utstillinger. Og også Samisk Grand Prix, som arrangeres påskelørdag.

Ol-Johan Gaup sier at reinkappkjøring og Samisk Grand Prix er nok de arrangementene som tiltrekker flest folk.

Samisk Grand Prix arrangeres alltid påskelørdag i Kautokeino. Josef Per Buljo, har tidligere vært med på Samisk Grand prix. Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Han håper at artistene som spiller på konsertene vil spille for fulle hus. Han forteller at de i år har flest lokale musikere som spiller på konsertene, men det kommer også noen samiske musike fra andre steder. Han nevner Sofia Jannok, Elle Marie Eira, SlinCraze og Niko Buljo.

Lørdag før palmesøndag og palmesøndag er det også konfirmasjonshelg i Katokeino.