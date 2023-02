Finnmárku guorrana

Finnmárku guorrana olbmuin. Eai gávpogat ge, nu go Áltá ja Hámmarfeasta nagat bisuhit olmmošlogu. Viđa jagis lea Finnmárkku joatkkaskuvllaid oahppiidlohku njiedjan 500 oahppiin. Čilgejupmi dása lea go riegádit unnit mánát ja go olbmot fárrejit guovllus eret.