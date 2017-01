Marion Anne er Årets same 2016

På Ávvirs nettside har det i hele desember pågått en avstemning, der leserne har fått bestemme hvem som skal ha tittelen Årets same 2016.

Avisa hadde laget en liste over 15 kandidater, som på forskjellige måter har gjort seg bemerket i det samiske samfunnet.

Det kom inn tilsammen 6373 stemmer. 3186 stemte på Marion Anne Knutsen fra Tysfjord i Nordland.

– Dette viser at saken min har nådd frem til folk og at den betyr mye for mange, sier Marion Anne Knutsen til Ávvir.

Tøft år

Marion Anne Knutsen har gitt ansikt og stemme til et av de vanskeligste og alvorligste tema i vårt samfunn. Hun satte et fokus på overgrepene som har skjedd i Tysfjord i flere år.

Det hele startet i april. 29-åringen hadde blitt spurt om å holde et innlegg under et seminar på Árran lulesamiske senter i hjemkommunen Tysfjord.

Etter nøye overveielse, bestemte Marion seg for å benytte anledningen til å fortelle sin families historie offentlig for første gang.

Marion Anne Knutsen har fått mye ros for sin åpenhet om et vanskelig tema. Like før jul mottok hun prisen «Årets Nordlending». Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Marion Anne har opplevd mye. Hun har mistet en lillebror i brann, en annen bror i en drukningsulykke, og for over ett år siden valgte hennes mor å ta sitt eget liv.

Og det var først og fremst morens historie Marion ønsket å snakke om på seminaret i april. Hennes mor ble ved gjentatte anledninger seksuelt misbrukt som barn.

– Jeg visste at jeg var ført opp som en av kandidatene, men jeg trodde aldri at jeg skulle vinne avstemningen. Dette er en stor hendelse som jeg setter stor pris på, sier Marion Anne til Ávvir.

Like før jul fikk hun prisen «Årets Nordlending».