Hvem blir årets same?

Årets same skal være kjent over hele Sápmi, og gjerne også i andre deler av verden.

Vinneren skal ha gjort noe bra for det samiske samfunnet, og figurert i media for dette og for sitt engasjement.

Sjefredaktør Kari Lisbeth Hermansen sier at avstemningen engasjerer leserne. Foto: Marie Elise Nystad

Du kan avgi stemme på Ávvirs nettside. Avstemningen avsluttes 31. desember og vinneren offentliggjøres 3. januar 2017.

Ávvir arrangerte årets same avstemning for første gang i 2015. Da ble det avgitt 3625 stemmer.

Fjorårets vinner ble joikeren Jon Henrik Fjellgren. Han fikk 31 prosent av stemmene og slo naturvernaktivisten Jenni Laiti med ett prosentpoeng.

Forgjengeren til Ávvir, Min Áigi, hadde i flere år et lignende opplegg.

– Det er fint å ha et opplegg som engasjerer leserne. Det er leserne selv som avgjør hvem som vinner og mange driver også å diskuterer dette i sosiale medier, sier sjefredaktør Kari Lisbeth Hermansen til NRK.

De 15 nominerte til årets pris:

Filmregissøren Amanda Kernell

Regissøren Amanda Kernell har allerede vunnet flere priser med sin debutfilm «Sameblod». Nå kan hun bli årets same 2016. Foto: Sameradion & SVT Sápmi

Reineieren Jovsset Ánte Sara

Artisten Agnete Kristin Johnsen

Bryteren Signe Marie Fidje Store

Marion Anne Knutsen

Kunstneren Anders Sunna

Anders Sunna har gjort seg bemerket med sin politiske kunst. Nå kan han bli årets same. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Talkshow-vertene Ingá Márjá Steinfjell ja Máret Steinfjell

Idrettsmannen Aslak Ole Eira

Artisten og aktivisten Sara Marielle Gaup Beaska

Sápmi Pride arrangør Dávvet Bruun Solbakk

Miss Sweden Ida Ovmar

Ida Ovmar er Miss Sweden og kan bli årets same. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Artisten Amoc

Artisten og aktivisten Niillas Holmberg

Svømmeren Jennie Johansson