I dag ble det kjent at politiet 6. desember pågrep og varetektsfengslet en mann i 40-årene fra Tysfjord. Han er siktet for totalt fem voldtekter.

Det var en rørt Marion Anne Knutsen som mottok pris i Bodø torsdag. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Marion Anne Knutsen var i går i Bodø, hvor hun ble tildelt prisen Årets Nordlending for sin åpenhet rundt seksuelle overgrep.

Knutsen var i juni én av 11 som fortalte sin historie i VG, noe som bidro til at politiet startet etterforskning av flere seksuelle overgrep i Tysfjord.

– Jeg er utrolig glad for at ting blir gjort, og for at politiet setter ressurser inn i etterforskningen av disse sakene. Det viser at ofrene blir tatt på alvor, sier Knutsen i dag.

Kan være flere fornærmede

Pågripelsen 6. desember er den første som er gjort i Tysfjord-saken. Mannen er også siktet for to tilfeller av seksuell omgang hvor han har utnyttet stilling-, tillits- eller avhengighetsforhold, uten at politiet vil utdype dette nærmere.

Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken. Foto: Ola Helness / NRK

Totalt er det snakk om fire fornærmede, alle kvinner. Disse er i dag i alderen 18 til 81 år. Den yngste var under 14 da overgrepene fant sted.

I forbindelse med etterforskningen har politiet gjenopptatt to saker som ble henlagt i henholdsvis 2010 og 2013.

– Vi utelukker ikke at det kan dreie seg om flere fornærmede, som vi ikke har oversikt over i dag. Dette er saker som strekker seg over flere år. Det er en vanskelig sak å etterforske ettersom vi må grave mange år tilbake i tid, sier politiadvokat Stig Morten Løkkebakken.

Løkkebakken sier at den siktede er domfelt tidligere for trygdebedrageri.

Mange tanker

Oppdaterte tall per 1. november viste at Nordland politidistrikt har registrert 56 nye sedelighetssaker i Tysfjord-saken. Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningsmenn, opplyser politiet.

Marion Anne Knutsen har tidligere beskrevet en taushetskultur i den lille nordlandskommunen, og ser et håp for at denne kulturen er i ferd med å brytes ned.

– Det er mange tanker, man blir nesten uten ord. Dette er en stor sak som går inn på oss alle, sier Knutsen.

Det blir en tøff tid fremover.