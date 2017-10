Letingen etter savnet mann blir vanskeligere

Etterforskningsleder i saken Helene Gran Øverli forteller at de fortsetter søket, selv om vinteren er rett rundt hjørnet.

– Nå går vi over i vinteren, og da blir det plutselig mye vanskeligere situasjon for oss. Vi må lete og vente. Vi håper virkelig folk tar en i runde i hus og i garasjer, fordi vi vet jo ikke hva som har skjedd. Det kan hende at han fortsatt er i livet, men vi er nå i et søk etter antatt omkommet.

Etterforskningsleder i Politiet hælene Gran Øverli forteller at nå som vinteren er snart her, så blir det vanskeligere for dem å lete. Foto: Torgeir Varsi / NRK

Øverli forteller at de hittil ikke har funnet noe som de sikkert vet tilhører Lahm. Hvis ikke Lahm blir funnet før neste vår, så skal vi følge med Tanaelva når isen går.

Politiet har tidligere hatt spesialtrente hunder ved Tanaelva, og flere av dem har gjort markeringer. Men han er ikke funnet enda.

Frivillige hjelper til

Magne Ballovara har i samarbeid med politiet lett etter Lahm i Tanaelva med båt og vannkikkert.

– Tanaelva har laveste vannstand nå, og det gjør at det er bra å lete nå. Jeg gjør det jeg kan for å hjelpe til og det hadde vært bra om vi finner han.

Frivillige hjelper fortsatt til med letingen. Magne Ballovara Foto: Torgeir Varsi / NRK

Reindriftssamen som også jobber som elvevakt i Tanavassdragets Fiskeforvaltning har mye kunnskap om Tanaelva,

– Nå fryser elvekantene og vannet er i ferd med å fryse til, så nå kan man nesten ikke lete med båt lenger.