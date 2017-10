– Jeg skjønner at det høres litt merkelig ut, sier hovedtreneren for Kvalsunds herrelag Lasse Hansen.

Kvalsund IL vant tre kamper, tok totalt 13 poeng og endte på sjetteplass i femte divisjon Finnmark-vest. Selv om de havnet på det nedre sjiktet av tabellen, har de likevel fått tilbud om opprykk.

5 divisjon Finnmark vest ferdig spilt 2017

Dette fordi lagene som endte foran Kvalsund i serien, er B-lag fra lag i de øvre divisjonene, derfor ble Kvalsund det beste A-laget og er dermed kvalifisert til "Finnmarksdivisjonen".

Selv med opprykksbilletten i lomma, så er det høyst usikkert om de hvite løvene fra havet tar steget fra femte til fjerde divisjon.

50 prosent sjanse for opprykk

Opprykket avhenger av økonomi og antall spillere ifølge hovedtreneren.

– Det er 50 prosent sjanse for at vi tar imot plassen, sier Hansen.

Selv om Hansen har en spillergruppen på 20 menn, så kreves det mer stabilitet i gruppen i et høyere divisjon.

Fjerde divisjon er et divisjon hvor lag fra hele Finnmark er med, derfor betyr dette lengre reise for spillere.

– Det er viktig at styret, trenere og spillere har ambisjoner, sier Hansen.

Lengre reiser betyr også mer kostnader, og dette er en viktig del som styret må se nærmere på.

Kvalsund idrettslagets styre skal ha et styremøte torsdag, og et møte med spillergruppa på fredag.

– Det er veldig sannsynlig at vi bestemmer oss på slutten av uken, sier Hansen.

Laget har fått frist til 20.november til å bestemme seg, om de tar imot plassen eller ikke.

Avgjør Kautokeino ILs skjebne

Hva Kvalsund IL bestemmer seg for har en direkte konsekvens for fjerde divisjonslaget Kautokeino IL, som endte på nest siste plass i divisjonen, med kun ni poeng, og etter reglementet så skal laget rykke ned.

Isak Ole Hætta Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Vi har et håp om at Kvalsund IL ikke tar imot opprykksplassen, sier treneren i Kautokeino ILs herrelag Isak Ole Hætta.

Selv om Hætta mener at laget fortjener å rykke ned etter en dårlig sesong, så har han en klar mening om at dagens reglement bidrar til et dårligere nivå i Finnmarksdivisjonen.

Finnmarksdivisjonen, fjerde divisjon ferdig spilt 2017

Foreslår nytt reglement

Isak Ole Hætta har skrevet brev til Finnmark fotballkrets, der han foreslår å endre opprykksreglementet.

– Jeg foreslår at serievinnere fra øst og vest møtes til en kvalifiseringskamp. Da rykker kun et lag opp til fjerde divisjonen, og et lag rykker ned, skriver Hætta til kretsen.

Roger Finjord Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Daglig leder i Finnmark fotballkrets Roger Finjord er ikke enig med Hætta og henviser til gjeldende reglement.

– Vi ønsker ikke at lag som vinner serie skal spille kvalifiseringskamp over en opprykksplass, sier Finjord.