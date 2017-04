Kjent for det norrønne – nå vil de ha samiske skilt

– Ja, i første omgang så er det å skilte på samisk på to steder. Det er ved innkjøringen til Steigen kommune ved Tømmernes i Hamarøy, og når du kommer til Steigen kommune inne i Steigentunnellen.

Det sier ordfører i Steigen kommune, Asle Schrøder, om vedtaket.

Initiativet kommer fra Steigen historielag, som sendte et brev til formannskapet og kommunestyret, der de ba om å få dette realisert.

Blandet

Ordfører i Steigen Asle Schrøder ser positivt på vedtaket om skilting på samisk. Foto: Sander Andersen / NRK

Det lokale historielaget mener det er nødvendig å synliggjøre det samiske i en kommune som har et sterkt fokus på det norrøne.

Leder i historielaget Greta Sollie forteller at de har hatt diskusjoner og seminarer om samiske stedsnavn i Steigen.

– Vi har en del informasjon og har fått en del informasjon om samisk bosetting og samiske navn her i Steigen.

Greta Sollie, leder i Steigen historielag, er glad for vedtaket som ble gjort. Foto: Gunnar Grytøyr

– Steigen er jo en blandet kommune, og har vært en blandet kommune i all tid, men det samiske har forsvunnet, og det er synd, fordi her er mange indikasjoner på at det har vært både samisk og norrøn befolkning i Steigen lenge.

Les også: Den harde kampen om samiske skilt

Glad

Linn-Marie Lillehaug Pedersen er glad for initiativet fra sin hjemkommune. Lillehaug

Linn-Marie Lillehaug Pedersen fryder seg over kommunestyrets vedtak. Foto: Privat

Pedersen håper dette er bare starten på en lengre prosess.

– Jeg er utrolig glad for dette, og synes det er veldig positivt at de ønsker å synliggjøre det samiske språket i området.

En start

Ordføreren er glad for initiativet, og tror at dette er en start på en fremtidig prosess om å synliggjøre det samiske i Steigen. Ordføreren og synes det vil bli flott om å få til en markering omkring skilting under Sagaspilluka.

– Litt av bakgrunnen for at historielaget tok dette opp er at de tenker å ha fokus på det samiske til Sagaspilluka vår til sommeren.

Snart kommer det skilt på samisk ved dette krysset på E6 ved Tømmernes i Hamarøy. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ordfører Asle Schrøder lover å ta det videre om det kommer flere henvendelser, og innrømmer at det er for lite initiativ fra politikernes side.

– Det har ikke vært stort trykk for å fremme det samiske i Steigen. Men det ligger der. Vi vet at det er mange steigværinger som har samiske aner. Kanskje det kommer flere ønsker, og det er veldig bra at det kommer initiativ. Kommer det flere, skal vi ta det videre. Også vi politikere skal ta tak i det, men det har lett for å bli nedprioritert hvis det ikke er noen som trykker på.