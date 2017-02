Grenselosene i Tysfjord hedret med utstilling

På Trondenes historiske senter i Harstad, åpnet en utstilling om de samiske grenselosene i Tysfjord. Grenselosene i Tysfjord hjalp om lag 3000 mennesker over grensa fra det okkuperte Norge til Sverige under den andre verdenskrig. Dette fortalte foredragsholder Oddmund Andersen, konservator ved Árran lulesamiske senter.

Jorun Murberg Spaun. Foto: Mathis Eira / NRK



Jorunn Murberg Spaun var en av mange som møtte opp. Hun var imponert over grenselosenes innsats. Grenselosene og folk i Tysfjord var nødt til å utstyre flyktningene med klær og sko sånn at de kunne komme seg over grensen.

– For ei utfordring de har hatt. Jeg hørte her om at folk stilte opp i dress og pappkofferter og skulle gå over fjellet, sier Spaun.

Flere flyktningruter i Tysfjord

På utstillingen kan du se blant annet flyktningrutene som ble benyttet av grenselosene fra Norge til Sverige.

Herdis Nyborg likte utstillingen. Foto: Mathis Eira / NRK

– Det er ei fin utstilling. Man var jo ikke gammel under krigen men man fulgte jo litt med. Folk snakket om grenselosene, sier Herdis Nyberg.





Oddmund Andersen forteller at rutene ut fra Tysfjord var av de største i Nord-Norge.



Det ble satt frem en rekke beskyldninger, utarbeidet særlig fra norske myndigheter som holdt til i Jokkmokk, mot de samiske losene.

Oddmund Andersen, konservator ved Árran lulesamiske senter. Foto: Mathis Eira / NRK

De ble beskyldt for at de hadde tatt betaling for det arbeidet de gjorde, at de hadde lost for kort, og at de hadde vært i tyskvennlige under krigen. Sakene ble sendt over til Landssvikavdelingen i Narvik, og grenselosene ble etterforsket som landssvikere. Alle sakene ble henlagt.





– Det sier seg selv at når du setter livet på spill for å berge folk, så føler du at det er helt urimelig at du skal bli utsatt for en slik behandling. Når du faktisk var det motsatte, en helt som hjalp folk over grensa, sier Andersen.