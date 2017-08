Geasuhan ollu gussiid

Sámi dáiddamusea čájáhus There is No lea geasuhan ollu gussiid Davvi Norgga dáiddamuseai Romssas. Museas eai leat goassige leamaš nu ollu guossit go dán maŋimuš jahkebealis. Diimmá ektui leat dán jagi 5000 eanet guossi fitnan museas. There is No čájáhusa lassin lea museas dál maid «I Craft, I Travel Light» čájáhus.