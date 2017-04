FN: Utbredt rasisme mot Australias urbefolkning

– Rasismen er synlig på ulike måter, fra stereotype framstillinger i offentligheten der de blir framstilt som voldelige kriminelle, trygdemisbrukere og dårlige foreldre, til diskriminering i rettsvesenet, sier FN-rapportør Victoria Tauli-Corpuz etter å ha tilbrakt to uker i landet.

Hun ber australske myndigheter endre lovverket for å gi aboriginene bedre rettssikkerhet.

I tillegg retter hun skarp kritikk mot det faktum at et svært høyt antall aboriginer sitter innesperret.

– Tallene er rett og slett utrolige. Mens aboriginer og Torres Strait Islanders-folket kun utgjør 3 prosent av befolkningen, utgjør de 27 prosent av de innsatte i fengslene, og langt mer i enkelte fengsler, sier hun.

Diskriminert i generasjoner

Tauli-Corpuz er spesielt bekymret for de mange unge aboriginene som sitter fengslet.

– Fengsling er resultatet av mange års fordrivelse, diskriminering og traumer, noe aboriginbefolkningen har blitt utsatt for i generasjoner, framholder hun.

I fjor uttrykte en annen FN-utsending alvorlig bekymring for det samme. Mutuma Ruteree, som er FN-rapportør for rasisme og fremmedfrykt, kritiserte australske myndigheter for å bruke altfor mye straff mot urbefolkningen, noe som resulterer i at samfunnene deres går til grunne.

Vold mot kvinner

Tauli-Corpuz viser også til den utsatte stillingen til aboriginer-kvinner, som blir diskriminert både på grunnlag av kjønn, rase og klasse. Det handler om strukturell og institusjonalisert diskriminering, noe som igjen fører til at de er svært utsatt for vold, mener hun.

Aboriginer-kvinner har ifølge statistikken ti ganger så høy risiko for å dø som følge av vold, og 34 ganger så høy risiko for å bli innlagt på sykehus som følge av vold, sammenlignet med kvinner fra andre befolkningsgrupper.