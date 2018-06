BJØRNENE VAR LIKE VED REINFLOKK: John Ánte Oskal har reinen sin i nærheten av Nieidagorži/Pikefossen i Kautokeino kommune. Han sier at to bjørner følger reinen som er i et område på ca. 1 ganger 1 mil. Oskal publiserte filmene på sin Facebook-konto først. Du trenger javascript for å se video.