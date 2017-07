Fállábivdu

Eanet ah eanet guolásteaddjit eai šat dáhto bivdit fállá. Stuorámus sivat leat go ii leat gánnáhahti ja go ohcalit eambbo luomu. Nu dadjá Norges småkvalfangarlag jođiheaddji, Truls Soløy. Soløy maid muitala váttisvuohtan leat go bivdu ferte čađahuvvot geaseáigge.