Et jubileumsår i vente med samisk fest og prekenkappleik

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser om avlaten på døren til slottskirken i Wittenberg. Det regnes som starten på den lutherske reformasjonen. Det skal markeres verden over – også i Norge.

– Reformasjonen ble gjennomført i Norge først 20 år senere, men siden den markeres over hele verden, gjør også vi det. Det blir arrangementer i alle bispedømmer og to store hovedmarkeringer, sier Vidar Kristensen i Kirkerådet, som er prosjektleder for reformasjonsjubileet (ekstern lenke).

Reformasjonsby

Den første hovedmarkeringen blir i Bergen, der det skal være en rekke arrangementer under Lutherfestdagene (ekstern lenke) fra 3.-5. mars.

– Da skal reformasjonsbyen Bergen markeres. Bergen er den første byen i Norge der lutherdommen fikk innpass, sier Kristensen til NTB.

Blant de mer originale innslagene under Lutherfestdagene, er prekenkappleik, der det skal avgjøres hvem som er best til å framføre budskapet sitt av prester, politikere og andre.

Den andre hovedmarkeringen skjer i Trondheim der det skal holdes nasjonal gudstjeneste på selve reformasjonsdagen 31. oktober. Gudstjenesten blir sendt direkte på NRK 2.

Samisk alter

Neste år skal det også markeres at det 6. februar, som nå markeres som samenes nasjonaldag, er 100 år siden samene holdt sitt første landsmøte. Det skjedde i Trondheim, der også hovedmarkeringen skjer fra 5.-12. februar. Det blir festgudstjeneste i Nidarosdomen og festforestilling i Olavshallen. Sametingene fra Sverige, Finland og Norge skal alle ha samlinger i Trondheim. En tjuekronemynt skal preges med et samisk motiv, laget av en samisk kunstner. Et eget samisk alter blir innviet i Nidarosdomen, går det fram av Trondheim kommunes nettside. (ekstern lenke)

Jubileet markeres også flere andre steder i landet, blant annet på Nasjonalbiblioteket i Oslo der det blir flere arrangementer og en plakatutstilling som tilbys bibliotekene. En ny utgave av Samisk bibliografi som omfatter Norge, Sverige, Finland og Russland, skal ferdigstilles i jubileumsåret.

– Nasjonalbiblioteket har et rikholdig materiale som dokumenterer den samiske historien og kulturen. Vi har blant annet fotografier, illustrasjoner, postkort, gamle kart, håndskrevne samiske eventyr og hundre år gamle lydopptak av joik. I forbindelse med jubileet digitaliserer vi store deler av det samiske materiale. Det vi har lov til å publisere, vil publikum finne på nettsidene våre, sier avdelingsdirektør Ida Berntsen i Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket skal neste år også markere at det er 200 år siden teologen og samfunnsforskeren Eilert Sundt ble født, og at det er 100 år siden forfatter Ebba Haslund og komponist Maj Sønstevold ble født.

Fredrikstad på is

Byjubileum blir det også neste år. Fredrikstad er 450 år og åpner feiringen 20. januar. Da blir det vinterforestilling på Fredrikstad stadion med blant andre Secret Garden, lokale kunstløpere, akrobater, ishockeygutter og barneteaterstjerner, skriver Fredrikstad kommune på sine jubileumssider. (ekstern lenke)

Hovedmarkeringen er lagt til 9.-17 september med arrangementet Frederikfesten, men det vil være aktiviteter og arrangement gjennom hele jubileumsåret, går det fram av nettsiden.

Riksarkivet kan også jubilere neste år. Det er 200 år siden arkivet ble opprettet. Kommunikasjonsrådgiver Helen Nicholson opplyser til NTB at jubileet skal markeres blant annet med et jubileumsfrimerke, jubileumsbok og en jubileumsmiddag på Akershus slott.

Av andre jubileer neste år kan nevnes at det er 200 år siden den sosialistiske agitatoren Marcus Thrane ble født, 150 år siden NTB ble grunnlagt, Lillestrøm Sportsklubb er 100 år og det er 25 år siden det første Birkebeinerrittet ble arrangert.