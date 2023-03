I dag har jeg kofta på riktig vei for første gang etter at vi avsluttet Fosen-aksjonen. Da vi gikk inn på Olje- og energidepartementet 23. februar, var det første vi gjorde å vrenge koftene våre i protest. Der og da virket det kanskje ikke så oppsiktsvekkende. «Så fine dere er!”, sa departementsansatte, mens de trødde over oss på vei til jobb. Ikke før nærmere fire døgn senere, da vi midt på natten ble båret ut av politiet, våknet verden.

Sivil ulydighet som aksjonsform har vært mye kritisert og debattert de siste årene. Fosen-aksjonen er et smertefullt bevis på hvorfor vi trenger sivil ulydighet, nå mer enn noen gang.

Staten begår menneskerettighetsbrudd mot sitt eget folk, og bryter sin egen lov. I et demokrati som er så ufullstendig, så trenger vi visse nødventiler. Med Fosen-aksjonen har vi vist hvordan ikkevoldelige sivilt ulydige aksjoner er demokratibygging og fredsarbeid på sitt beste.

Jeg er stolt av å ha bidratt til en viktig legitimering av sivil ulydighet, men jeg er kanskje enda stoltere av å ha gitt kraften tilbake til en eldgammel protestform. Nei, det var kanskje ikke oppsiktsvekkende da vi først vrengte koftene våre inne på OED. Men nå tror jeg alle har sett hvilken kraft som bor i 14 samer som vrenger kofta si. Og verden skal vite at når vi neste gang vrenger det fineste vi har, så mener vi alvor.

I dag, på den 535. dagen med menneskerettighetsbrudd, er mitt største ønske at storsamfunnet skal lære av Fosen-saken. For vi trenger en kursendring.

Den politikken som føres i dag, er et direkte angrep på samisk kultur og samiske områder. Samtidig skal det til sommeren komme en rapport fra sannhets- og forsoningskommisjonen. På bestilling fra stortinget, skal det foreslås tiltak som sørger for

forsoning, mellom det samiske folket og den norske stat. Jeg håper for Aaslands og Støres skyld at det pågående menneskerettighetsbruddet mot samene på Fosen, har opphørt innen den rapporten kommer. For man kunne vel knapt nok ikke fått en dårligere start på forskningsarbeidet enn det.

Og så vil jeg si noe om mediedekningen av Fosen-saken. Norsk presse burde vunnet en pris for å konsekvent klare å avspore debatten om Fosen. Jeg er så skuffet over å se at de største mediehusene i Norge sitter på så lite kunnskap om det samiske samfunnet, at de i en debatt om statlig menneskerettighetsbrudd, løfter frem stemmer som skylder på reindrifta for fraflytting fra Nord-Norge. Bruker anledningen til å så tvil om samers urfolksstatus. Og bygger aktivt opp under retorikken om at urfolk står i veien for grønn omstilling. Det er ikke et kvalitetstegn at norske medier ikke ser forskjellen på en legitim motstemme, og ren og skjær rasisme.

I saker som omhandler minoriteter holder det ikke at journalister, faste spaltister og redaktører bare skyter fra hofta. For de som tar støyten for det er samiske barn i skolegården, som må møte alt det grumset som media sveiver opp. Er det de som skal ta straffen for et statlig brudd på menneskerettigheter?

Hets mot samer, og spesielt unge samiske jenter, er en trussel mot ytringsfriheten. I et ferskt innsiktsarbeid gjort blant unge samer, kommer det frem at flere kvier seg for å ta ordet i det offentlige ordskiftet, blant annet på grunn av samehets. I tillegg opplever mange samer å bli satt i rollen som representant. Det forventes at de, som samer, skal kunne snakke på vegne av hele vårt folk. Da er terskelen ekstra høy for å ta ordet.

Den siste tiden har jeg vært vitne til så mye mot. Hver og en av aksjonistene, som over ni dager, stengte opptil ti departementer, har rørt noe inni meg. Jeg lever med så mye frykt, hver dag. For at hjertespråket mitt skal forsvinne, for at joiken skal stilne, for at skogen, fjellene, elvene og viddene skal ødelegges. Den frykten har dere nå erstattet meg håp, og det kan jeg ikke takke dere nok for.

Da jeg 23. februar vrengte kofta mi i protest, vrenger jeg den i dag tilbake i takknemlighet. I et liv i kamp, er det viktig å nyte de små seirene, og i dag er en seier for meg. Tusen takk til Fritt Ord for denne æren. Tusen takk til alle som sender meg meldinger, til alle som har gitt meg en klapp på skuldra på gata. Til de aller nærmeste som holder meg oppe. Jeg vil takke alle ved å gi et løfte. Jeg kommer aldri til å gi meg. Tusen takk og ČSV!