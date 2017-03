Eará gálvvuiguin buohtastahttit

– Orru imaš go dutki buohtastahttá mirkkosisdoalu eamiluosas ja gárdeluosas, lohká Norgga Luonddugáhttenlihtu Gaska-Norgga guovllujođiheaddji, Arne Roger Hansen. Son čujuha Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) guorahallamii, mii čájeha ahte eamiluosas lea eambbo mirkko go gárdeluosas. – Galggašii eará borramušgálvvuiguin baicce buohtastahttit, lohká Hansen.